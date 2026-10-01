La selección alcanzó un nuevo récord con su vigésimo triunfo consecutivo en amistosos

FOTO: Jugadores de la Selección argentina festejan uno de los goles ante Bolivia.

La Selección argentina logró su vigésimo triunfo consecutivo en partidos amistosos internacionales al imponerse 4 a 0 ante Bolivia, manteniendo una racha activa desde hace cuatro años. Esta serie de victorias comenzó en junio de 2022, cuando el equipo nacional goleó 5-0 a Estonia, con una actuación destacada de Lionel Messi, quien anotó todos los goles.

La actual fecha FIFA continuará con un partido amistoso contra Burkina Faso y finalizará con un encuentro ante Benín, que será recordado por ser la despedida de Messi del fútbol de selecciones.

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El seleccionado argentino ha mantenido una racha positiva en partidos preparatorios desde su consagración en la Copa Mundial de Qatar 2022, enfrentando a rivales de baja competitividad.

La serie de triunfos comenzó tras la victoria ante Estonia, en la que Messi anotó los cinco goles argentinos, y continuó con victorias sobre Honduras y Jamaica en septiembre. También vencieron a Emiratos Árabes Unidos en la semana previa al Mundial, donde la Albiceleste se consagró campeona por tercera vez en su historia.

El primer amistoso después de la Copa Mundial fue contra Panamá, donde el equipo ganó 2-0, seguido de una destacada victoria 7-0 sobre Curazao, con tres goles de Messi y otros tantos de Nicolás González, Enzo Fernández, Ángel Di María y Gonzalo Montiel.

En 2025, después de ganar la Copa América 2024 como bicampeón, la Albiceleste disputó otros tres partidos amistosos, venciendo a Venezuela, Puerto Rico y Angola, antes de enfrentar a Mauritania y Zambia en el país, y Honduras e Islandia en Estados Unidos en la previa del último Mundial.

La racha de victorias, que se extiende durante cuatro años, presenta un saldo positivo, con 65 goles a favor y solo tres en contra, anotados por Costa Rica, Guatemala y Mauritania.

A pesar de los 20 triunfos consecutivos, el equipo dirigido por Lionel Scaloni no ha perdido un partido amistoso desde 2019, lo que extiende la racha invicta a 28 encuentros.