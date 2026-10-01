Lula lidera las encuestas frente a Flávio Bolsonaro en la antesala de las elecciones brasileñas

Buenos Aires, 1 de octubre (NA) -- De acuerdo a una reciente encuesta del instituto demoscópico Datafolha, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se posiciona al frente de las intenciones de voto con un 45 por ciento frente al 40 por ciento de su competidor, el senador Flávio Bolsonaro. Esta medición fue divulgada el día de hoy.

Si se considera el total de las intenciones de voto, que incluye votos nulos, blancos e indecisos, Lula, representante del Partido de los Trabajadores (PT), obtendría un 42 por ciento, mientras que Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, se queda con el 38 por ciento. Otros candidatos como Augusto Cury, de Adelante, alcanzan un 4 por ciento; Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático, y Renan Santos, de Misión, logran un 3 por ciento cada uno.

Es importante destacar que si ninguno de los candidatos logra obtener más de la mitad de los votos válidos (excluyendo los votos en blanco y nulos), los dos que obtengan la mayor cantidad de votos avanzarán a una segunda vuelta, programada para el 25 de octubre.

La encuesta de Datafolha fue realizada entre el 28 y el 30 de septiembre y abarcó a 2.506 personas mayores de 16 años en 152 municipios, con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 por ciento.

Además, el sondeo reveló que el 78 por ciento de los votantes ya tiene decidido su voto presidencial, mientras que un 19 por ciento podría cambiarlo. Entre los votantes de Lula, el 88 por ciento se muestra decidido, y en el caso de Flávio Bolsonaro, este porcentaje llega al 85 por ciento.