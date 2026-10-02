Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este viernes 2 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Mendoza se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 43%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el norte, y la presión atmosférica es de 1016 hPa.

El clima hoy viernes 2 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 28°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que podría generar una sensación térmica fresca durante la mañana. No se esperan lluvias, y la visibilidad seguirá siendo excelente.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con temperaturas variadas. El sábado 3 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 4 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 22°, también con cielo parcialmente nublado. El lunes 5 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 14° y 21°, con algunas nubes. Para el martes 6 de octubre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 18°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 7 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 21°, con cielo mayormente nublado.