Alemania creará su primer regimiento de drones para 2027 con capacidades avanzadas
El nuevo regimiento tendrá un alcance operativo de hasta 500 kilómetros y contará con una unidad de guerra electrónica, según anunció el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.
FOTO: Alemania ya prepara su ejército de drones.
Buenos Aires, 1 octubre (NA) -- La Bundeswehr, las fuerzas armadas de Alemania, establecerá su primer regimiento de drones en 2027 para adaptarse a la evolución de la guerra moderna, anunció el jueves el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.
Durante una visita a un área de entrenamiento militar en Bergen, Baja Sajonia, Pistorius afirmó que la decisión se tomó a partir de las lecciones aprendidas en el conflicto en Ucrania.
El regimiento desplegará sistemas aéreos y terrestres no tripulados con alcances operativos de hasta 500 kilómetros e incluirá una compañía de guerra electrónica, explicó Pistorius.
La unidad especializada comenzará con alrededor de 300 soldados antes de expandirse a una dotación estimada de 600.
Lectura rápida
¿Qué se establecerá en Alemania?
Se creará el primer regimiento de drones de la Bundeswehr en 2027.
¿Quién lo anunció?
El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.
¿Cuándo comenzará a operar?
El regimiento comenzará sus operaciones en 2027.
¿Cuál será su alcance operativo?
El regimiento tendrá un alcance operativo de hasta 500 kilómetros.
¿Cuántos soldados tendrá inicialmente?
Comenzará con aproximadamente 300 soldados, aumentando a 600.
[Fuente: Noticias Argentinas]