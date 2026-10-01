Alemania creará su primer regimiento de drones para 2027 con capacidades avanzadas

FOTO: Alemania ya prepara su ejército de drones.

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Buenos Aires, 1 octubre (NA) -- La Bundeswehr, las fuerzas armadas de Alemania, establecerá su primer regimiento de drones en 2027 para adaptarse a la evolución de la guerra moderna, anunció el jueves el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.

Durante una visita a un área de entrenamiento militar en Bergen, Baja Sajonia, Pistorius afirmó que la decisión se tomó a partir de las lecciones aprendidas en el conflicto en Ucrania.

El regimiento desplegará sistemas aéreos y terrestres no tripulados con alcances operativos de hasta 500 kilómetros e incluirá una compañía de guerra electrónica, explicó Pistorius.

La unidad especializada comenzará con alrededor de 300 soldados antes de expandirse a una dotación estimada de 600.