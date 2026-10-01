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Detienen a dos hermanos por ataque en escuela secundaria de Torreón, México

Un ataque en una escuela secundaria de Torreón dejó una persona muerta y tres heridas. Los sospechosos son exalumnos de la institución y ya están detenidos.

01/10/2026 | 21:04Redacción Cadena 3

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Escuela secundaria de la ciudad de Torreón

FOTO: Escuela secundaria de la ciudad de Torreón

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Buenos Aires, 1 octubre (NA) -- Dos hermanos de 18 años, exalumnos de una escuela secundaria de la ciudad de Torreón, en el norteño estado mexicano de Coahuila, fueron detenidos como probables responsables de un ataque ocurrido hoy jueves en esa institución educativa que dejó una integrante del personal muerta y tres personas lesionadas, informaron autoridades locales.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, señaló a medios locales que los dos jóvenes ingresaron a la Secundaria Número 13, ubicada en el ejido La Unión, y agredieron a personal administrativo y alumnos.

La subdirectora del plantel murió a consecuencia de la agresión, mientras que tres personas lesionadas recibieron atención médica, informó por su parte el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en su cuenta de la red social X.

Las autoridades indicaron que los dos presuntos responsables ya fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial y que las investigaciones continúan para determinar las circunstancias y el móvil del ataque.

En tanto, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, afirmó en entrevista con medios locales que se aplicará todo el peso de la ley contra los detenidos y señaló que desde el inicio de la emergencia se estableció una coordinación entre autoridades educativas y de seguridad de los distintos órdenes de gobierno.

El Gabinete de Seguridad federal expresó sus condolencias a los familiares de la trabajadora fallecida y su solidaridad con la comunidad educativa, al tiempo que informó que las instituciones federales mantienen coordinación con las autoridades estatales y municipales para dar seguimiento al caso.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Torreón?
Un ataque en una escuela secundaria dejó una persona muerta y tres heridas.

¿Quiénes son los sospechosos?
Los detenidos son dos hermanos de 18 años, exalumnos de la institución.

¿Cuándo ocurrió el ataque?
El ataque tuvo lugar el jueves 1 de octubre de 2026.

¿Dónde sucedió el hecho?
El incidente ocurrió en la Secundaria Número 13, en el ejido La Unión, Torreón.

¿Qué medidas se están tomando?
Las autoridades están investigando y han coordinado esfuerzos entre diferentes niveles de gobierno.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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