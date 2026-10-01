Protestas en Santiago: 17 detenidos tras enfrentamientos entre estudiantes y policía por recortes educativos

Buenos Aires, 1 octubre (NA) -- En el centro de Santiago de Chile, al menos 17 personas fueron arrestadas durante una manifestación que buscaba rechazar posibles recortes a la educación pública. Este evento se produjo un día después de que el presidente José Antonio Kast presentara su propuesta de presupuesto para el año 2027.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, ofreció un primer informe sobre la movilización, que fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en la Alameda, una de las principales arterias de la capital. En la protesta también participaron los gremios de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Colegio de Profesores.

La manifestación contaba con la autorización de la Delegación Presidencial Regional Metropolitana y, según los datos proporcionados por Carabineros, reunió a cerca de 6.000 personas, según reportes de medios locales como La Tercera y Noticias Argentinas.

"Hasta el momento, el balance es el siguiente: hay 17 personas detenidas, las cuales podrían eventualmente aumentar de acuerdo a la finalización de los eventos y de la actuación de Carabineros de Chile", indicó Pavez. Además, confirmó que no se registraron saqueos ni lesionados entre los funcionarios policiales durante la jornada.

Durante la protesta, los agentes de policía utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a los manifestantes, quienes en algunos casos respondieron arrojando piedras, botellas y palos. Los gritos de los participantes incluían la frase: "¡Y va a caer y va a caer, la educación de Pinochet!", en referencia a la preferencia por la educación privada que se estableció durante la dictadura militar (1973-1990), según amplió el sitio RFI.

Desde la mañana, el ambiente fue festivo, con pancartas en defensa de la educación, mientras miles de estudiantes marchaban desde la emblemática plaza Italia hacia el palacio presidencial de La Moneda.

"Es una jornada muy importante para oponerse a los recortes que vamos a enfrentar (...). El hecho de que se precaricen los recursos hace que las instituciones funcionen de manera inadecuada", expresó Luis Pino, un estudiante de ingeniería de 22 años.

Los Carabineros cerraron el paso a los manifestantes con cañones de agua y gases lacrimógenos tras haber recorrido aproximadamente 800 metros.

Una manifestante, vestida de negro, se enfrentó a los chorros de agua con los brazos abiertos, sosteniendo una cabeza de maniquí que representaba a Kast.

El miércoles, el presidente aseguró que mantendría la gratuidad de la educación superior pública para más de 600.000 estudiantes, en un contexto donde se había planteado la posibilidad de limitar este derecho. El gobierno también anunció un incremento en la financiación de la seguridad (+9,1%), uno de sus principales enfoques, y de los fondos para crecimiento y empleo (+8,1%).