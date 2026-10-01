Trump insinuó una posible conexión de Irán en ataque al vuelo de Flydubai

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el jueves a los periodistas que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) "podría haber sido" responsable del sangriento ataque contra el vuelo 1073 de FlyDubai el miércoles.

Cuando los periodistas le preguntaron en las afueras de la Casa Blanca si el piloto tenía vínculos con Irán, Trump respondió: "Estamos trabajando en ello. Diría que, por lo que he oído, la respuesta es sí", reportó Fox News y supo Noticias Argentinas.

Un periodista le preguntó entonces si el piloto fue infiltrado por la Guardia Revolucionaria iraní o radicalizado de alguna otra manera, y Trump respondió: "Podría haber sido, sí".

No está claro si Trump ha recibido información de inteligencia o ha sido informado sobre la investigación en curso del incidente de Flydubai.

Ayer, dio a entender que se basaba en gran medida en la información que había recibido del primer ministro Benjamin Netanyahu, y que no estaba seguro de si era precisa.

Netanyahu ha declarado en dos ocasiones a Fox News en las últimas 24 horas que es "demasiado pronto" para saber si Irán estuvo involucrado.

Atacante “fue sometido a adoctrinamiento islamista radical”, dice Netanyahu

Netanyahu dijo que el presunto atacante en el incidente de Flydubai está siendo interrogado y que se ha determinado que "fue sometido a adoctrinamiento islamista radical".

"Eso parece ser algo que estamos deduciendo de su información personal", dijo Netanyahu a Fox News este jueves.

El primer ministro israelí dijo a la cadena que era demasiado pronto para determinar si el presunto atacante, el copiloto, tenía algún vínculo con Irán o con alguien más. Pero dijo que esto se determinaría de una forma u otra en cuestión de días.

Netanyahu añadió que estaba claro que el atacante tenía intenciones suicidas. Después de que pasajeros, entre ellos un plomero que intervino para frustrar los presuntos intentos del copiloto de bloquear los instrumentos del avión, lo inmovilizaran, gritó "mátenme", según Netanyahu.

"Está claro que tenía intenciones suicidas, eso no está en duda", dijo Netanyahu, y añadió que "parece muy probable" que tuviera la intención de derribar el avión.

El sospechoso es ciudadano de Omán, pero aún no ha sido identificado públicamente. Investigadores internacionales intentan determinar por qué presuntamente atacó al capitán del vuelo e intentó tomar el control del avión.