Aumenta la violencia en Haití con el incremento de secuestros previos a elecciones generales

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — La tasa de secuestros en Haití ha aumentado considerablemente en los últimos meses. Las pandillas están focalizando sus esfuerzos en individuos de alto perfil, llevando a cabo secuestros masivos en un contexto de inestabilidad política mientras el país se prepara para unas elecciones presidenciales muy esperadas.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, al menos 81 personas fueron reportadas como secuestradas entre abril y junio, lo que representa un aumento del 42% en comparación con el primer trimestre del año. Entre los secuestrados se encuentra James Boyard, inspector general de la policía y jefe de gabinete del Ministerio de Defensa de Haití, quien fue capturado a plena luz del día en Bourdon, un barrio de Puerto Príncipe que se consideraba relativamente seguro. Hasta el momento, no ha sido liberado.

Asimismo, el abogado conocido Caleb Jean-Baptiste y Stéphanie Paultre, directora general de la Oficina Nacional de Colaboración en Educación (ONAPE) de Haití, también han sido víctimas de estos secuestros, según informan medios locales.

Estos hechos ocurren en un momento crítico para Haití, que se prepara para celebrar elecciones generales por primera vez en más de una década. El país no cuenta con un presidente desde el asesinato de Jovenel Moïse en julio de 2021, y la violencia ha ido en aumento desde entonces. El director del Observatorio en Haití y el Caribe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, Romain Le Cour Grandmaison, declaró: "Las elecciones actúan como aceleradores. Cada uno de estos casos atrae la atención internacional y ejerce presión sobre cada actor político en Haití".

La mayoría de los haitianos se abstienen de denunciar el secuestro de sus familiares debido al temor a represalias o a que se les exija un rescate mayor. Sin embargo, en una acción poco común, el abogado Dorime Boulos convocó a una conferencia de prensa en septiembre para anunciar una colecta de fondos destinada a liberar a Jean-Baptiste. "No tenemos la cantidad que piden", afirmó, sin revelar el monto del rescate.

Desde 2020, los secuestros han ido en aumento, comenzando con 234 casos registrados ese año, un incremento del 200% respecto a 2019. En 2021, se reportaron 655 secuestros, y en 2022 la cifra ascendió a 1.359. Para 2023, el número de secuestros se disparó a 2.490, un aumento del 83% con respecto al año anterior. En 2024, se registraron al menos 2.058 secuestros, pero en 2025 la cifra se redujo a 1.268 casos. Sin embargo, actualmente se estima que el número real de secuestros es mucho mayor, dado que muchos no son denunciados.

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, declaró que restablecer la seguridad es una prioridad. En la reciente Asamblea General de la ONU, anunció la capacitación de 4.000 nuevos policías y la formación de otros 1.500 soldados, sumando un total de 15.000 nuevos efectivos en los próximos tres años. Además, se informó que cerca de una docena de agentes fueron entrenados para negociar con secuestradores.

El mandato de una fuerza respaldada por la ONU para combatir a las pandillas armadas se renovó recientemente, y se prevé que la cifra de efectivos se duplique pronto. Daniela Kroslak, subsecretaria general y jefa de la Oficina de Apoyo en Haití de las Naciones Unidas, aseguró que "en los próximos tres meses, todo esto tomará un impulso considerable".

La situación en Kenscoff, una comunidad agrícola cercana a Puerto Príncipe, se volvió crítica este verano, cuando bandas criminales asesinaron al menos a 164 personas y secuestraron a más de 70, creando un precedente preocupante. Desde entonces, han liberado a seis niños y siete mujeres, pero el resto sigue cautivo.

En Petite-Rivière, pandillas mantuvieron a cientos de civiles como rehenes en represalia por la detención de miembros de las bandas. Al menos ocho personas murieron y otras 10 resultaron heridas. Le Cour advirtió que una nueva ola de secuestros ha azotado Haití en los últimos meses, con grupos criminales utilizando uniformes y vehículos de la policía para llevar a cabo estos actos delictivos.

"Nadie está a salvo", concluyó Le Cour. "Estos secuestros envían un mensaje: la policía no puede proteger a la población y el Estado mismo es vulnerable".