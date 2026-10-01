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IMSA GTD Pro: Varrone cierra su temporada de IMSA sobre el Chevrolet Corvette oficial en EE.UU.

Tras concluir anticipadamente su paso por FIA F22, 'Nico' completa su programa con el equipo estadounidense de GM, a bordo del Corvette con el que ya corrió las '24 Horas de Daytona' y las '12 Horas de Sebring'.

01/10/2026 | 16:05Redacción Cadena 3

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Tras cerrar su paso por F2, Varrone vuelve con el Corvette en IMSA

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El piloto argentino Nicolás Varrone participará el fin de semana en la 'Petit Le Mans', la competencia de 10 Horas que cierra el calendario de IMSA, la serie americana de carreras de resistencia en Road Atlanta -4.088 mts.-. Donde Cadena 3 Argentina tendrá destacada a la periodista Emanuela Moretta para seguir sus incidencias, en una nueva Cobertura Internacional.

Tras concluir anticipadamente su paso por la FIA Fórmula 2, 'Nico' continuará con su equipo estadounidense, del ámbito oficial de General Motors, a bordo de un Chevrolet Corvette Z06 GT3 del Prat Miller Motorsport, con el que ya corrió este años los dos clásicos, las '24 Horas de Daytona' (4° puesto) y las '12 Horas de Sebring' (3°).

Varrone integrará la tripulación #4 junto a Tommy Milner y Nicky Catsburg. El segundo coche de la marca, #3, estará en manos de Antonio García, Alexander Sims y Marvin Kirchhöfer. La tripulación del bonaerense está puntera en el campeonato de GTD Pro con buena ventaja sobre el escolta, el BMW #1 de Paul Miller Racing, que conducen Neil Verhagen y Connor De Phillippi.

La carrera se pondrá en marcha el sábado 3 de octubre a las 13:00 horas de nuestro país y finalizará a las 23 hs.

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