Copa Córdoba 2026: seis partidos definen hoy nuevos clasificados

FOTO: Los Andes visitará a Belgrano de Berrotarán (Foto: @losandes_cordoba/Instagram)

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La Copa Córdoba 2026 continúa este jueves con seis partidos correspondientes a la segunda etapa de los playoffs. Todos los encuentros serán a partido único y, en caso de empate al finalizar los 90 minutos, la clasificación se definirá mediante tiros penales, sin tiempo suplementario.

Los partidos programados son los siguientes:

Atenas de Río Cuarto vs. Sarmiento de Pueblo Italiano

Se jugará a las 21 en el estadio del Club Sportivo y Biblioteca Atenas, en Río Cuarto. Árbitro: Paul Cressatti (Liga Beccar Varela). Asistentes: Luciano Lamberti y Tobías Salguero (Liga Independiente).

Deportivo Argentino de Monte Maíz vs. Nelson T. Page de Huinca Renancó

El encuentro comenzará a las 21 en la cancha de Deportivo Argentino de Monte Maíz. Árbitro: Maico Pedraza (Liga de San Francisco). Asistentes: Juan Ferreyra y Rodrigo Molina (Liga de San Francisco).

Belgrano FC de Berrotarán vs. Los Andes de Córdoba

Se enfrentarán desde las 21 en el estadio de Belgrano FC, en Berrotarán. Árbitro: Gonzalo Valdez (Liga Beccar Varela). Asistentes: Mario Oyola (Liga Bellvillense) y Lucas Giraudo (Liga Beccar Varela).

Complejo Deportivo de Justiniano Posse vs. Unión de Alicia

El partido se disputará a las 21 en el estadio de Complejo Deportivo, en Justiniano Posse. Árbitro: David Ramallo (Liga Independiente). Asistentes: Matías Rodríguez y Christian Bognanni (Liga Cruzdelejeña).

Central Norte Argentino de Cruz del Eje vs. San Brochero FC de Villa Dolores

El encuentro comenzará a las 20 en el estadio de Central Norte Argentino, en Cruz del Eje. Árbitro: Rodrigo Frías (Liga Independiente). Asistentes: Franco Herrera (Liga de Punilla) y Leonardo Figueroa (Liga Colón).

Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Lambert de Monte Maíz

Se enfrentarán desde las 21 en el estadio Juan Pablo Francia, de Sportivo Belgrano. Árbitro: Luciano Cabrera (Liga Villamariense). Asistentes: Morena Bracamonte (Liga Bellvillense) y Ariel Ferreyra (Liga Villamariense).

Todos los cruces corresponden a la segunda etapa de la Copa Córdoba 2026 y se resolverán en la jornada de este jueves.