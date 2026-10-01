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Tragedia en Brandsen: un muerto y un herido tras choque entre camioneta y camión

La víctima fatal, identificada como Hernán Argerich, de 66 años, viajaba en el asiento del acompañante del rodado de menor porte.

01/10/2026 | 17:42Redacción Cadena 3

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Tragedia en Brandsen: un muerto y un herido tras choque entre camioneta y camión

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Buenos Aires, 1 de octubre (NA) -- Un hombre de 66 años falleció este jueves tras colisionar su camioneta contra un camión en la Ruta 2, en el partido bonaerense de Brandsen. El conductor del rodado menor, que resultó gravemente herido, fue identificado como Hernán Argerich.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 54 durante la mañana. Argerich, quien viajaba como acompañante en una Volkswagen T-Cross, perdió la vida a causa del fuerte impacto.

El conductor de la camioneta, Pablo Óscar Mariano Regidor, de 60 años, sufrió lesiones severas y fue trasladado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero por una ambulancia de AUBASA.

Las primeras investigaciones indican que el accidente se produjo en dirección descendente, cuando, por causas que aún se investigan, la T-Cross chocó contra un camión Volkswagen 13-180 que realizaba una maniobra en la banquina para tomar el retorno y continuar en sentido ascendente.

El conductor del camión, Pablo Iván Ceideira, resultó ileso. En el lugar del siniestro trabajaron efectivos del Departamento Vial Samborombón, del Comando Oeste, bomberos de Abasto, equipos de asistencia vial y Policía Científica.

El tránsito se restableció horas después, aunque tanto el camión como la camioneta permanecieron en la banquina, lo que provocó que el carril lento estuviera reducido mientras se realizaban las pericias y se esperaba el traslado del cuerpo.

La causa se caratuló como homicidio culposo y está bajo la jurisdicción de la comisaría zonal de Brandsen.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Brandsen?
Un choque frontal entre una camioneta y un camión resultó en un muerto y un herido grave.

¿Quiénes fueron los involucrados?
La víctima fatal fue Hernán Argerich, de 66 años, y el conductor de la camioneta es Pablo Óscar Mariano Regidor.

¿Dónde sucedió el accidente?
El accidente tuvo lugar en la Ruta 2, en el kilómetro 54, en el partido de Brandsen.

¿Cuándo ocurrió el incidente?
El hecho se registró en la mañana del 1 de octubre.

¿Qué se investiga?
Las causas del choque están bajo investigación y se caratuló como homicidio culposo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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