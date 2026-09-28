Destino San Javier llega a Córdoba con un formato íntimo: “Cada show es distinto”

Destino San Javier se prepara para una nueva presentación en Córdoba. El trío musical llegará el 2 de octubre a Quality Espacio, donde ofrecerá su espectáculo íntimo “De Cerca”.

Antes de ese show, el grupo será parte de los festejos de Cadena 3 por el Día de San Jerónimo, patrono de la ciudad de Córdoba, que se realizarán este miércoles 30 de septiembre, desde las 20, en la Sala Carlos Giménez del Teatro Real.

La celebración contará con la conducción de Geo Monteagudo y Raúl Monti y tendrá una propuesta que combinará música, humor y encuentro.

En diálogo con Cadena 3, Bruno Ragone, integrante de Destino San Javier, palpitó la presentación del viernes y destacó el particular vínculo que el grupo construye con el público durante sus espectáculos.

“Para el 2 de octubre no falta nada. Es un espectáculo que nos fue sorprendiendo. En un momento agarramos el micrófono y se lo damos a la gente. Escuchamos sus historias: por qué vinieron, qué les genera la música”, contó.

Historias que aparecen en cada show

Ragone explicó que esa interacción hace que cada presentación tenga una identidad propia y recordó una historia que los conmovió especialmente.

“Cada show es distinto, y las historias van modificándose. El otro día una chica vino a Marcos Juárez desde Catamarca. Dijo que no había tenido fiesta de 15 y que quería sentir que estaba en su fiesta. Fue algo hermoso”, relató.

El músico también destacó la capacidad de las canciones para conectar con recuerdos personales.

“Siempre decimos que los viajes que hacía de chico con un cassette, una mesa grande con familia, al cantarla te vuelve, por más que no lo quieras. Es algo muy lindo y especial lo que sucede”, expresó.

El detalle del vestuario

Ragone también contó un aspecto particular de la preparación del grupo para cada presentación: la elección de la ropa.

“Estamos por la gama de los azules para el miércoles. Le damos mucha importancia a la ropa: tiene que estar impecable”, señaló.

La cita en Quality

Destino San Javier se presentará el viernes 2 de octubre, a las 20.30, en Quality Espacio, con su espectáculo “De Cerca”.

La propuesta se sumará a una agenda especial del grupo en Córdoba, que comenzará con su participación en los festejos por San Jerónimo en el Teatro Real.

Entrevista de "Viva la Radio"