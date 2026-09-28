Belgrano-River, en el Kempes y con público visitante: será el 19° duelo entre ambos en ese estadio

El partido entre Belgrano y River, correspondiente a la 13ª fecha del Clausura, con jornada prevista del domingo 18 de octubre, se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes y con público visitante.

Así lo confirmaron primero las autoridades del Cosedepro, y en las últimas horas la institución de Alberdi emitió un comunicado oficializando ese hecho.

El club explica en su contenido que "se trata de una decisión excepcional, para que más socios y socias tengan la posibilidad de alentar al campeón local: quienes contrataron abono ya tienen su lugar asegurado sin costo extra y habrá precios accesibles para que socios y socias sin ubicación puedan activar su carnet".

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Y además, siguiendo en línea con lo expuesto por el tesorero Lucas Bustos en la red social "X" hace unos días, el club aprecia: "Es una oportunidad para generar una recaudación extraordinaria".

MODALIDAD Y VALORES

Popular Pirata y Preferencial: a popular Artime.

Cuellar alta y platea Heredia: a platea Gasparini.

Cuellar baja: a platea Ardiles.

Celeste lateral, central y Súper Celeste: a sectores específicos de platea Ardiles.

Palcos: a Sector W.

PLATEA GASPARINI

Mayor: 40.000

Jubilados y Cadete Mayor 28.000

Cadete Menor: 20.000

PLATEA ARDILES

Mayor: 50.000

Jubilados y Cadete Mayor: 35.000

Cadete Menor: 25.000

HINCHAS DE RIVER

Los simpatizantes "millonarios" ocuparán la cabecera norte del escenario, denominada Daniel Willington y aún no se publicó bajo qué modalidad.

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La última vez que se enfrentaron en el mundialista cordobés fue el 24 de mayo pasado, en la final del Apertura, que terminó con el "Pirata" campeón.

EL CUARTO DE RIVER. Por cuarta vez consecutiva en el campeonato, River podrá llevar sus hinchas, ya que lo hizo contra Banfield y Atlético Tucumán, y volverá a pasar ante Sarmiento de Junín para luego llegar a Córdoba.

¿CUÁNTAS VECES JUGARON EN EL KEMPES?

Belgrano y River tienen un historial de 42 partidos, de los cuales 18 se disputaron en el Kempes, antes conocido como Chateau Carreras, y dos de ellos fueron designados con anterioridad a conocerse los protagonistas del encuentro.

¿Cómo fue eso? La final del Apertura conoció la sede del Kempes mucho tiempo antes de que Belgrano y River accedieran a ese partido. Y el otro fueron los cuartos de final de la Copa de la Liga 2023, con victoria riverplatense.

¿QUIÉN GANÓ MÁS EN EL KEMPES?

De los 18 partidos en el Kempes, River se impuso en 11, Belgrano en 5 y hubo 2 empates.

Hay que recordar que en el Gigante de Alberdi sólo poseen dos partidos oficiales: en el Nacional de 1971, con victoria "millonaria" por 2-0, y el cotejo de ida de la Promoción 2011, con triunfo "Pirata" 2-0.

El detalle de los duelos en el estadio mundialista

Torneo Nacional 1984… Cuartos (ida)… 18/4… RIVER 4-0

Torneo Apertura 1991… Fecha 5… 29/9… RIVER 3-1

Torneo Apertura 1992… Fecha 6… 13/9… EMPATE 0-0

Torneo Apertura 1993… Fecha 8… 31/10… RIVER 5-1

Torneo Clausura 1995… Fecha 8… 15/04… BELGRANO 1-0

Torneo Apertura 1995… Fecha 2… 12/8… RIVER 2-0

Torneo Apertura 1998… Fecha 15… 31/10… RIVER 1-0

Torneo Clausura 2000… Fecha 5… 11/3… RIVER 1-0

Torneo Clausura 2001… Fecha 16… 20/5… RIVER 3-1

Torneo Apertura 2001… Fecha 11… 28/10… RIVER 2-0

Torneo Apertura 2006… Fecha 9… 1/10… EMPATE 1-1

Torneo Final 2013… Fecha 1… 10/2… RIVER 2-1

Torneo Final 2014… Fecha 12… 6/3… BELGRANO 2-1

Primera División 2015… Fecha 3… 1/3… RIVER 2-1

Torneo transición 2016… Fecha 2… 14/2… BELGRANO 3-2

Liga Profesional 2023… Fecha 2… 4/2… BELGRANO 2-1

Copa de Liga 2023… Cuartos de final… 3/12… RIVER 2-1

Torneo Apertura 2026… Final… 24/5… BELGRANO 3-2

Informe de Gabriel Rodríguez