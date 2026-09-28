Thiago Cardozo se perfila para atajar ante India y Belgrano pierde a su arquero titular

FOTO: Cardozo podría jugar el martes 6 de octubre con su selección

El arquero de Belgrano, Thiago Cardozo, tiene muchas chances de ser titular el próximo martes 6 de octubre, en el marco del último partido amistoso de la selección de Uruguay durante la fecha FIFA.

Ese día, el equipo oriental que dirige Diego Forlán enfrentará a la India en Calcuta después de perder ante Japón 3-1 y ganarle en la jornada del último domingo a Corea del Sur 4-1.

El entrenador uruguayo convocó a tres arqueros para esta gira y su idea era darle rodaje a cada uno de ellos, puesto que ante los japoneses el titular fue Santiago Mele, guardavallas suplente de Independiente; frente a los coreanos atajó Christian Fiermarín, de Bucaramanga de Colombia y ex Defensa y Justicia; y le queda India para probar a Cardozo.

Cabe recordar que el entrenador Ricardo Zielinski dijo en la última rueda de prensa, después de ganarle a Estudiantes de Río Cuarto, que el club iba a solicitar oficialmente el regreso de su arquero titular antes del juego del domingo venidero ante Talleres.

Pero eso estaría lejos de suceder. Cardozo concentrará para el compromiso ante India y se perfila como titular, por lo que, de no mediar un cambio de último momento, se perderá el clásico cordobés, por lo que Manuel Vicentini tendrá la oportunidad.