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Thiago Cardozo se perfila para atajar ante India y Belgrano pierde a su arquero titular

El arquero "celeste" tendría la oportunidad de jugar desde el vamos el próximo martes 6 de octubre ante el elenco asiático.

28/09/2026 | 16:16Redacción Cadena 3

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Cardozo podría jugar el martes 6 de octubre con su selección

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El arquero de Belgrano, Thiago Cardozo, tiene muchas chances de ser titular el próximo martes 6 de octubre, en el marco del último partido amistoso de la selección de Uruguay durante la fecha FIFA.

Ese día, el equipo oriental que dirige Diego Forlán enfrentará a la India en Calcuta después de perder ante Japón 3-1 y ganarle en la jornada del último domingo a Corea del Sur 4-1.

El entrenador uruguayo convocó a tres arqueros para esta gira y su idea era darle rodaje a cada uno de ellos, puesto que ante los japoneses el titular fue Santiago Mele, guardavallas suplente de Independiente; frente a los coreanos atajó Christian Fiermarín, de Bucaramanga de Colombia y ex Defensa y Justicia; y le queda India para probar a Cardozo.

Cabe recordar que el entrenador Ricardo Zielinski dijo en la última rueda de prensa, después de ganarle a Estudiantes de Río Cuarto, que el club iba a solicitar oficialmente el regreso de su arquero titular antes del juego del domingo venidero ante Talleres.

Pero eso estaría lejos de suceder. Cardozo concentrará para el compromiso ante India y se perfila como titular, por lo que, de no mediar un cambio de último momento, se perderá el clásico cordobés, por lo que Manuel Vicentini tendrá la oportunidad.

Lectura rápida

1. ¿Quién es el arquero que tiene chances de ser titular en el amistoso?

Thiago Cardozo de Belgrano tiene muchas chances de ser titular.

2. ¿Cuándo se jugará el partido amistoso?

El partido se jugará el próximo martes 6 de octubre.

3. ¿Contra quién jugará la selección uruguaya?

La selección de Uruguay enfrentará a la India en Calcuta.

4. ¿Quién es el entrenador de la selección uruguaya?

El entrenador es Diego Forlán.

5. ¿Qué pasará con Cardozo si juega frente a la India?

Si Cardozo juega, se perderá el clásico cordobés y Manuel Vicentini tendrá la oportunidad de atajar.

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