Belgrano convoca a un banderazo en el Gigante de Alberdi antes del clásico

FOTO: "El Pirata" prepara un banderazo para alentar a los jugadores antes del clásico.

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Belgrano convocó a toda la comunidad "pirata" a participar del "Banderazo Gigante", que se realizará este sábado 3 de octubre en la previa del clásico ante Talleres, correspondiente a la fecha 11 del Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro será a las 19.05 en el estadio Julio César Villagra, con entrada libre y gratuita. El arribo de los jugadores está previsto para ese horario.

Las puertas del Gigante se abrirán a las 18, por lo que desde el club solicitaron puntualidad para facilitar la organización de los ingresos.

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Recomendaciones para el ingreso

Para garantizar un evento seguro y ordenado, se realizará un cacheo policial en todos los puntos de acceso al estadio.

Los hinchas podrán ingresar con banderas, mientras que estará prohibido llevar:

- Mate y termos.

- Pirotecnia de cualquier tipo.

- Alimentos y bebidas.

El estadio contará con servicio de cantina habilitado en las tribunas para los asistentes.

El clásico ante Talleres será el domingo, en principio a las 17, en el Kempes, con una megatransmisión de Cadena 3.