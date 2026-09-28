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Belgrano convoca a un banderazo en el Gigante de Alberdi antes del clásico

Será este sábado, a las 19.05, en el estadio Julio César Villagra, con entrada libre y gratuita. Las puertas abrirán a las 18 y habrá controles policiales en los accesos.

28/09/2026 | 14:06Redacción Cadena 3

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FOTO: "El Pirata" prepara un banderazo para alentar a los jugadores antes del clásico.

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Belgrano convocó a toda la comunidad "pirata" a participar del "Banderazo Gigante", que se realizará este sábado 3 de octubre en la previa del clásico ante Talleres, correspondiente a la fecha 11 del Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro será a las 19.05 en el estadio Julio César Villagra, con entrada libre y gratuita. El arribo de los jugadores está previsto para ese horario.

Las puertas del Gigante se abrirán a las 18, por lo que desde el club solicitaron puntualidad para facilitar la organización de los ingresos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Recomendaciones para el ingreso

Para garantizar un evento seguro y ordenado, se realizará un cacheo policial en todos los puntos de acceso al estadio.

Los hinchas podrán ingresar con banderas, mientras que estará prohibido llevar:

- Mate y termos.

- Pirotecnia de cualquier tipo.

- Alimentos y bebidas.

El estadio contará con servicio de cantina habilitado en las tribunas para los asistentes.

El clásico ante Talleres será el domingo, en principio a las 17, en el Kempes, con una megatransmisión de Cadena 3.

Lectura rápida

¿Qué evento se realizará? Se llevará a cabo el "Banderazo Gigante".

¿Quién lo organiza? El evento es convocado por Belgrano.

¿Cuándo y dónde se realizará? El evento será el 3 de octubre en el estadio Julio César Villagra.

¿Qué restricciones habrá para los asistentes? Está prohibido llevar mate, termos, pirotecnia, alimentos y bebidas.

¿Qué servicio estará disponible en el estadio? Habrá servicio de cantina habilitado en las tribunas.

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