Belgrano ya piensa en Talleres: cómo será la semana de entrenamientos del "Pirata"

El plantel de Belgrano, dirigido por Ricardo Zielinski, comenzará este lunes por la tarde su preparación para el clásico ante Talleres, que se disputará el próximo domingo 4 de octubre en el estadio Mario Alberto Kempes.

El encuentro corresponderá a la fecha 11 del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El cronograma de Belgrano

El equipo trabajará hoy por la tarde en Villa Esquiú. A partir de este martes, los entrenamientos se desarrollarán por la mañana en el Centro de Formación Armando Pérez.

La planificación contempla prácticas matutinas durante martes, miércoles, jueves, viernes y sábado.

Luego del entrenamiento del sábado, el plantel quedará concentrado en el Hotel Quinto Centenario a la espera del clásico. Por la tarde, se hará un banderazo en el Gigante de Alberdi, con epicentro a las 19:05.

El partido ante Talleres se jugará el domingo 4 de octubre a las 17 en el estadio Mario Alberto Kempes.