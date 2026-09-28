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Belgrano ya piensa en Talleres: cómo será la semana de entrenamientos del "Pirata"

El equipo de Ricardo Zielinski se prepara para el clásico del domingo 4 de octubre ante la "T", por la fecha 11 del Clausura de la Liga Profesional. La agenda de preparación.

28/09/2026 | 14:26Redacción Cadena 3

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El plantel

FOTO: El plantel "pirata" piensa en el clásico.

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El plantel de Belgrano, dirigido por Ricardo Zielinski, comenzará este lunes por la tarde su preparación para el clásico ante Talleres, que se disputará el próximo domingo 4 de octubre en el estadio Mario Alberto Kempes.

El encuentro corresponderá a la fecha 11 del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El cronograma de Belgrano

El equipo trabajará hoy por la tarde en Villa Esquiú. A partir de este martes, los entrenamientos se desarrollarán por la mañana en el Centro de Formación Armando Pérez.

La planificación contempla prácticas matutinas durante martes, miércoles, jueves, viernes y sábado.

Luego del entrenamiento del sábado, el plantel quedará concentrado en el Hotel Quinto Centenario a la espera del clásico. Por la tarde, se hará un banderazo en el Gigante de Alberdi, con epicentro a las 19:05.

El partido ante Talleres se jugará el domingo 4 de octubre a las 17 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Lectura rápida

¿Quién dirige al plantel de Belgrano?
El plantel de Belgrano es dirigido por Ricardo Zielinski.

¿Cuándo se jugará el clásico ante Talleres?
El clásico ante Talleres se disputará el domingo 4 de octubre.

¿Dónde se llevará a cabo el partido?
El partido se llevará a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes.

¿Qué días se entrenará el equipo?
El equipo entrenará de manera matutina desde martes hasta sábado.

¿Qué evento se realizará antes del partido?
Se realizará un banderazo en el Gigante de Alberdi el sábado a las 19:05.

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