Ofrecen $16 millones para esclarecer el crimen de un adolescente de 15 años

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó la colaboración de la población para obtener información que permita identificar a los autores del homicidio de Milton Luis Carballo, un adolescente de 15 años asesinado el 11 de septiembre de 2023, alrededor de la 1.35, en la zona de Sanguinetti y Pasaje Espinillo, en Rosario.

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Por datos que permitan avanzar en la identificación de los sospechosos, se encuentra vigente una recompensa de $16 millones. Desde la Fiscalía remarcaron que la identidad de quienes aporten información será preservada durante y después de la investigación.

Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse al 911, escribir a [email protected] o contactarse con las redes sociales de la Fiscalía Regional 2. También pueden acercarse al Centro de Justicia Penal de Rosario, ubicado en Sarmiento 2850, o a cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales de la provincia.