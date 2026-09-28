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Ofrecen $16 millones para esclarecer el crimen de un adolescente de 15 años

La víctima fue asesinada en septiembre de 2023 en Sanguinetti y Pasaje Espinillo; el MPA busca información que permita identificar a los responsables.

28/09/2026 | 14:19Redacción Cadena 3 Rosario

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Pedido de justicia por Milton, joven de 15 años asesinado en 2023.

FOTO: Pedido de justicia por Milton, joven de 15 años asesinado en 2023.

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El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó la colaboración de la población para obtener información que permita identificar a los autores del homicidio de Milton Luis Carballo, un adolescente de 15 años asesinado el 11 de septiembre de 2023, alrededor de la 1.35, en la zona de Sanguinetti y Pasaje Espinillo, en Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por datos que permitan avanzar en la identificación de los sospechosos, se encuentra vigente una recompensa de $16 millones. Desde la Fiscalía remarcaron que la identidad de quienes aporten información será preservada durante y después de la investigación.

Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse al 911, escribir a [email protected] o contactarse con las redes sociales de la Fiscalía Regional 2. También pueden acercarse al Centro de Justicia Penal de Rosario, ubicado en Sarmiento 2850, o a cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales de la provincia.

Lectura rápida

1. ¿Qué ocurrió en Rosario?

Se busca información sobre el homicidio de Milton Luis Carballo, un adolescente de 15 años.

2. ¿Quién solicitó colaboración?

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó la colaboración de la población.

3. ¿Cuándo fue el homicidio?

El homicidio ocurrió el 11 de septiembre de 2023, alrededor de la 1.35.

4. ¿Cuál es la recompensa ofrecida?

Se ofrece una recompensa de $16 millones por información que ayude a identificar a los sospechosos.

5. ¿Cómo se puede aportar información?

Se puede llamar al 911, escribir a [email protected] o acudir al Centro de Justicia Penal de Rosario.

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