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Juicio a Oscar González: terminó la etapa de alegatos y ya hay fecha para el veredicto

La defensa pidió la absolución del exlegislador y cuestionó la mecánica del choque ocurrido en las Altas Cumbres. El juez Santiago Camogli dará a conocer su decisión el 20 de octubre. 

28/09/2026 | 16:14Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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El juicio contra Oscar González ya tiene fecha de veredicto.

FOTO: El juicio contra Oscar González ya tiene fecha de veredicto.

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  1.

    Audio. La defensa de Oscar González pide absolución en juicio que se definirá el 20 de octubre

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El juicio contra el exlegislador Oscar González por el siniestro vial fatal ocurrido en octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres ingresó este lunes en su etapa final, tras una extensa jornada de alegatos en los Tribunales de Villa Dolores.

La audiencia estuvo centrada en el planteo de la defensa del dirigente político, encabezada por Miguel Ortiz Pellegrini, quien solicitó la absolución de González y cuestionó la interpretación de la mecánica del choque sostenida por la acusación.

El hecho ocurrió el 29 de octubre de 2022 y provocó la muerte de Alejandra Bengoa. Además, Marina Szulewicz y Alexa Miranda resultaron gravemente heridas y con secuelas.

Los argumentos de la defensa

Durante su alegato, Ortiz Pellegrini realizó un extenso repaso de testimonios y pericias y sostuvo que la mecánica del choque fue diferente a la planteada por la Fiscalía y la querella.

Según la defensa, el impacto se produjo mayoritariamente sobre el carril por el que circulaba Bengoa. También atribuyó responsabilidad a un supuesto sobrepaso que habría realizado el Renault Sandero en el que viajaban las víctimas a un camión momentos antes del choque.

El abogado cuestionó además distintos análisis periciales y solicitó que se investigue a Gustavo Álvarez, padre de crianza de Alexa Miranda, por un presunto falso testimonio.

Durante su exposición, Ortiz Pellegrini también habló de un “dolor ideologizado” y sostuvo que se trató de un accidente. En ese marco, pidió la absolución de González.

El exlegislador, por su parte, decidió no hacer uso de la palabra durante esta instancia.

Qué había pedido la acusación

En la audiencia anterior, la fiscal Analía Gallaratto había mantenido la acusación contra González por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas y solicitado una pena de 3 años y 10 meses de prisión, además de 10 años de inhabilitación para conducir.

La querella, en tanto, había solicitado 10 años de prisión y, de manera subsidiaria, una pena de seis años de prisión y 10 años de inhabilitación para conducir. Además, pidió modificar la calificación legal a homicidio simple con dolo eventual, lesiones graves y lesiones gravísimas.

Con el alegato de la defensa, concluyó la etapa de exposiciones de las partes.

Cuándo se conocerá el veredicto

Ahora la atención estará puesta en el martes 20 de octubre a las 12, cuando el juez Santiago Camogli dé a conocer su decisión sobre el caso.

Informe de Roberto Fontanari

Lectura rápida

¿Qué juicio se está llevando a cabo? El juicio es contra el exlegislador Oscar González por un siniestro vial ocurrido en octubre de 2022.

¿Quién es el abogado defensor? El abogado defensor es Miguel Ortiz Pellegrini, quien solicitó la absolución de González.

¿Cuándo ocurrió el siniestro? El siniestro ocurrió el 29 de octubre de 2022.

¿Cuándo se conocerá el veredicto? El veredicto se dará a conocer el 20 de octubre a las 12.

¿Qué pena solicitó la fiscalía? La fiscal Analía Gallaratto solicitó una pena de 3 años y 10 meses de prisión y 10 años de inhabilitación para conducir.

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