Imputaron por lavado al abogado y a los hermanos Borras vinculados a los vuelos narco
La Fiscalía Federal de Venado Tuerto sostiene que fondos del tráfico de cocaína se invirtieron en un corralón de Melincué y en vehículos. Los hermanos ya estaban detenidos por el cargamento de 321 kilos incautado en Villa Eloísa.
28/09/2026 | 20:46Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Los hermanos ya estaban detenidos por el cargamento de 321 kilos incautado en Villa Eloísa.
La investigación por los vuelos que trasladaban cocaína desde Bolivia sumó este lunes una nueva acusación. La Justicia Federal imputó por lavado de activos a Santiago y Juan Cruz Borras, al abogado Maximiliano Camerlo Grillo y a Guillermo Borras, tío de los hermanos. La Fiscalía sostiene que utilizaron dinero procedente del narcotráfico para adquirir bienes e incorporarlo a la economía formal.
En la audiencia realizada en Venado Tuerto, los fiscales señalaron que las maniobras se desarrollaron de forma organizada y habitual desde al menos septiembre de 2025. Entre las operaciones bajo análisis incluyeron la compra del fondo de comercio de un corralón en Melincué, la adquisición de vehículos y el alquiler del inmueble donde funcionaba el negocio. Según la acusación, los investigados no podían justificar los recursos empleados.
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Los sospechosos fueron capturados por efectivos de Gendarmería Nacional en un campo de la localidad de Funes. Se trata de los hermanos Santiago y Juan Cruz Borrás, oriundos de Roldán.
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La acusación contra el abogado
Camerlo Grillo también fue imputado por su presunta intervención en la venta de drogas en la zona junto a Manuel Martín Pellegrini Real, acusado en agosto en otra audiencia federal. Los fiscales afirman que el abogado participó de operaciones comerciales investigadas en la causa y actuó dentro del circuito local de distribución de estupefacientes. Esa participación deberá probarse durante el proceso.
La Fiscalía mencionó además a Christian Borras, padre de Santiago y Juan Cruz, como presunto prestanombre de sus hijos. No fue imputado en la audiencia de este lunes.
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El secretario de Lucha contra el Narcotráfico y Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad de la Nación, Martín Verrier, dio detalles de la detención de los hermanos Borras en Funes y explicó el trasfondo de los vuelos con cocaína.
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El origen de la investigación
Los hermanos Borras ya estaban detenidos por la causa iniciada tras el aterrizaje de una avioneta en un campo de Villa Eloísa, el 12 de mayo, cuando Gendarmería incautó 321 kilos de cocaína. Los investigadores también los vinculan con otro cargamento de 62 kilos hallado en noviembre de 2025 en una zona rural de Arequito. La pesquisa patrimonial surgió de ese expediente sobre los vuelos clandestinos.
A pedido de los fiscales, el juez federal Aurelio Cuello Murúa dispuso prisión preventiva hasta el 12 de mayo de 2027 para Santiago y Juan Cruz Borras y para Camerlo Grillo.
Lectura rápida
¿Qué se investiga? Se investiga el traslado de cocaína desde Bolivia y lavado de activos por parte de los imputados.
¿Quiénes están imputados? Santiago y Juan Cruz Borras, Maximiliano Camerlo Grillo y Guillermo Borras.
¿Cuándo comenzaron las maniobras? Desde al menos septiembre de 2025.
¿Dónde se realizaron las operaciones? En Melincué y Villa Eloísa.
¿Por qué están bajo investigación? Se sospecha que usaron dinero del narcotráfico para adquirir bienes y no pudieron justificar los recursos.