Imputaron por lavado al abogado y a los hermanos Borras vinculados a los vuelos narco

FOTO: Los hermanos ya estaban detenidos por el cargamento de 321 kilos incautado en Villa Eloísa.

La investigación por los vuelos que trasladaban cocaína desde Bolivia sumó este lunes una nueva acusación. La Justicia Federal imputó por lavado de activos a Santiago y Juan Cruz Borras, al abogado Maximiliano Camerlo Grillo y a Guillermo Borras, tío de los hermanos. La Fiscalía sostiene que utilizaron dinero procedente del narcotráfico para adquirir bienes e incorporarlo a la economía formal.

En la audiencia realizada en Venado Tuerto, los fiscales señalaron que las maniobras se desarrollaron de forma organizada y habitual desde al menos septiembre de 2025. Entre las operaciones bajo análisis incluyeron la compra del fondo de comercio de un corralón en Melincué, la adquisición de vehículos y el alquiler del inmueble donde funcionaba el negocio. Según la acusación, los investigados no podían justificar los recursos empleados.

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La acusación contra el abogado

Camerlo Grillo también fue imputado por su presunta intervención en la venta de drogas en la zona junto a Manuel Martín Pellegrini Real, acusado en agosto en otra audiencia federal. Los fiscales afirman que el abogado participó de operaciones comerciales investigadas en la causa y actuó dentro del circuito local de distribución de estupefacientes. Esa participación deberá probarse durante el proceso.

La Fiscalía mencionó además a Christian Borras, padre de Santiago y Juan Cruz, como presunto prestanombre de sus hijos. No fue imputado en la audiencia de este lunes.

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El origen de la investigación

Los hermanos Borras ya estaban detenidos por la causa iniciada tras el aterrizaje de una avioneta en un campo de Villa Eloísa, el 12 de mayo, cuando Gendarmería incautó 321 kilos de cocaína. Los investigadores también los vinculan con otro cargamento de 62 kilos hallado en noviembre de 2025 en una zona rural de Arequito. La pesquisa patrimonial surgió de ese expediente sobre los vuelos clandestinos.

A pedido de los fiscales, el juez federal Aurelio Cuello Murúa dispuso prisión preventiva hasta el 12 de mayo de 2027 para Santiago y Juan Cruz Borras y para Camerlo Grillo.