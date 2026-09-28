De Felippe: "No se va a perder siempre y hay que prepararse para cuando venga la racha ganadora"

El entrenador de Talleres, Omar de Felippe habló sobre la ausencia del “9” titular, de la salida fallida de Matías Galarza, se refirió a la ausencia de Thiago Cardozo en Belgrano y de la mala racha que atraviesa el Matador.

En rueda de prensa, luego del entrenamiento en el predio Amadeo Nuccetelli, el técnico explicó cómo se imagina el domingo próximo después de las 19: “Ojalá que tranquilo, porque cuando las cosas salen bien y podemos sumar los tres puntos, siento mucha tranquilidad”.

Sobre la situación de Galarza, quien estuvo cerca de marcharse a Boca, consideró lo siguiente: “A veces a los chicos le pasan estas cosas, pero también es verdad que si se te va alguno, es difícil tener la continuidad en el armado del equipo, además que ya no podés traer para reemplazar. Mati lo entendió, pero falta poco tiempo, no pudiste irte ahora entonces rómpela acá y seguro te podrás ir a otro equipo”.

Sobre la ausencia del uruguayo Agustín Alvarez declaró que podría aparecer otro “9” como Valentín Dávila o modificar el esquema. “Estamos evaluando las alternativas para poner el mejor once”.

“¿Qué le pude haber dicho? Yo le expliqué lo que podía pasar, nos tocó a nosotros y ya está. No tiene que servir para que no vuelva a pasar”.

Belgrano no tendrá a su arquero titular, quien permanecerá concentrado con la selección de Uruguay y De Felippe tuvo palabras para eso: “Para Talleres lo importante somos nosotros. Atajará otro chico (Manuel Vicentini) y obvio qye tenemos en cuenta quién va a atajar pero lo importante es lo que hagamos nosotros”.

De Felippe sabe que la herencia deportiva viene pesada pero es optimista de cara al futuro: “Es así, si no hubiera pasado lo que sucedió yo no estaría acá. Y no se va a perder siempre, pero uno debe prepararse para cuando la racha se corte y venga esa senda ganadora”.

Por último, habló sobre Diego Valoyes: “Está mejor, podría ser titular, puede que no… vamos a ver. La semana pasada no terminó de arrancar”.