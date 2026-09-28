Argentina Week: quiénes son los 13 gobernadores aliados que viajarán con Milei a París

El presidente Javier Milei emprenderá este martes un nuevo viaje al exterior con motivo de una nueva edición de la Argentina Week, que se realizará desde el 30 de septiembre al 2 de octubre en París, Francia, y estará escoltado por más de una docena de gobernadores aliados.

Confirmaron asistencia 13 mandatarios provinciales de buena sintonía con la Casa Rosada, con los que la administración libertaria intentará acercar posturas en función de la hoja de ruta legislativa.

Entre los confirmados figuran Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca).

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La edición anterior del evento, que aspira a atraer inversiones, también convocó a un puñado de los representantes provinciales que disertaron en mesas temáticas en Nueva York. Se espera que en esta oportunidad también formen parte activa de las actividades de la Argentina Week.

Lo cierto es que en la administración libertaria necesitan de la asistencia de varios aliados para la sanción de leyes claves, entre ellas la reforma electoral, que facilitaría el objetivo por la reelección de Javier Milei, y el Presupuesto 2027.

En esa tarea trabaja el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que integrará la delegación presidencial que viajará a Francia junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Mario Lugones (Salud).

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