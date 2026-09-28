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Anuncian la "Copa Neder - Nicola Inclusiva"

El certamen, pionero en la región, está diseñado bajo la modalidad para personas con Discapacidad Intelectual. El evento tendrá lugar el sábado 3 de octubre en el Kempes.

28/09/2026 | 16:28Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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La Copa Neder Nicola ahora será inclusiva

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La ciudad de Córdoba se prepara para vivir una jornada inolvidable con la realización de la primera Copa Neder - Nicola Inclusiva, un certamen pionero en la región diseñado en esta oportunidad bajo la modalidad para personas con Discapacidad Intelectual. El evento tendrá lugar el sábado 3 de octubre a partir de las 09:30 horas en las instalaciones del emblemático Estadio Mario Alberto Kempes (cancha auxiliar).

Organizada institucionalmente por el CPDC y ParAdaptadoSports Asociación Civil, esta primera edición busca consolidarse como un espacio de encuentro, integración, superación, empatía e inclusión real.

En esta gran cita deportiva participarán equipos representativos de los clubes Talleres, Belgrano, Instituto y Racing, integrados en su totalidad por personas con discapacidad intelectual, sumándose a estos equipos jugadores de las divisiones inferiores de cada club, para que sea más inclusivo aún.

Detalles de la convocatoria:

Evento: 1ra. Copa Neder - Nicola INCLUSIVA (Modalidad para personas con discapacidad intelectual).

Organizan: Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba (CPDC) y ParAdaptadoSports Asociación Civil.

Instituciones participantes: Club Atlético Talleres, Club Atlético Belgrano, Instituto Atlético Central Córdoba, Club Atlético Racing y distintas instituciones de Córdoba capital y la provincia, que trabajan en discapacidad.

Fecha: sábado 3 de octubre de 2026.

Horario: 09:30 hs.

Lugar: Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba).

Entrada: Libre y gratuita (sugerencia de colaborar con un alimento no perecedero para ser entregado a una institución).

Lectura rápida

¿Qué evento se realizará en Córdoba? La primera Copa Neder - Nicola Inclusiva, un certamen para personas con discapacidad intelectual.

¿Quiénes organizan el evento? El CPDC y ParAdaptadoSports Asociación Civil.

¿Cuándo se llevará a cabo? El sábado 3 de octubre de 2026.

¿Dónde se realizará? En el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

¿Cuál es el objetivo del evento? Fomentar la inclusión, integración y superación de personas con discapacidad intelectual.

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