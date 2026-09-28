FOTO: Leopoldo Luque y Agustina Cosachov brindarán su última declaración en el juicio por Maradona

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- El neurocirujano y ex médico de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, junto a la psiquiatra Agustina Cosachov, se presentarán este martes para dar su última declaración en el juicio que investiga la muerte del reconocido futbolista argentino.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, ambos imputados tendrán la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes forman parte del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.

Además, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, también se presentará, lo que se anticipa como una jornada crucial y tensa en este debate que se encuentra en su recta final.

Por otro lado, no comparecerán en esta instancia el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni, y el clínico Pedro Di Spagna. Un allegado a Di Spagna manifestó que el médico desea que "este calvario termine cuanto antes".

Todos los mencionados enfrentan cargos por el delito de homicidio simple con dolo eventual, que conlleva una pena de entre ocho y 25 años de prisión.

Las fechas del juicio son clave: el 8, 13 y 14 de octubre se procederá a la lectura de los alegatos por parte de la Fiscalía y las querellas, mientras que el 20, 21 y 22 será el turno de las defensas.

Este segundo proceso judicial se desarrolla tras la nulidad del primer debate, que fue provocado por un polémico documental protagonizado por la ex jueza Julieta Makintach.

Asimismo, se encuentra en espera el juicio por jurados populares que tiene como única imputada a la enfermera Dahiana Gisela Madrid, el cual se encuentra demorado debido a un planteo de recusación presentado contra la jueza María Coelho.