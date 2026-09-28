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Soledad Silveyra recibió el alta médica tras un mes de internación por una caída

La reconocida actriz estuvo un mes hospitalizada debido a una fisura en la cadera. Ahora, continuará su rehabilitación en casa bajo estrictos cuidados.

28/09/2026 | 17:52Redacción Cadena 3

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Soledad Silveyra

FOTO: Soledad Silveyra

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Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- La aclamada actriz Soledad Silveyra ha sido dada de alta médica tras un período de internación que se extendió por varias semanas, luego de sufrir una caída en su hogar que resultó en una fisura en la cadera. La artista, que se encuentra en proceso de recuperación, continuará su rehabilitación desde su casa.

Según fuentes cercanas a la Agencia Noticias Argentinas, aunque Silveyra ya puede regresar a su hogar, deberá cumplir con un régimen estricto de cuidados y reposo para asegurar su recuperación adecuada.

La periodista Maribel Leone compartió en su cuenta de X que "Va a continuar con la rehabilitación en su casa. Estuvo casi un mes internada por una caída que le provocó una fisura en la pelvis". Además, destacó que Soledad se encuentra "muy bien de ánimo" a pesar de la situación.

La noticia fue confirmada por su hijo, Baltazar Jaramillo, durante una conversación con el periodista Daniel Ambrosino en el programa Intrusos (América TV).

El accidente ocurrió a principios de septiembre, cuando Silveyra sufrió una caída que la llevó a ser trasladada a un centro médico. A pesar de la gravedad de la fisura, el equipo médico decidió que no era necesaria una intervención quirúrgica, aunque sí se requirió una internación prolongada bajo estricta vigilancia médica.

Lectura rápida

¿Quién recibió el alta médica?
Soledad Silveyra recibió el alta médica tras un mes de internación.

¿Por qué estuvo internada?
Sufrió una caída en su casa que resultó en una fisura en la cadera.

¿Cuánto tiempo estuvo en el hospital?
Estuvo internada durante casi un mes.

¿Qué dijo su hijo sobre su estado?
Baltazar Jaramillo confirmó que se encuentra en buen estado de ánimo.

¿Qué cuidados deberá seguir en casa?
Deberá cumplir con estrictos cuidados y reposo para su recuperación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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