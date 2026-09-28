Luis Miguel y Fenix Entertainment lanzan gira mundial 2027 tras su exitoso tour anterior

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- Luis Miguel y Fenix Entertainment han revelado una nueva colaboración para llevar a cabo la gira mundial 2027, que busca continuar el éxito del tour realizado entre 2023 y 2024.

Este nuevo proyecto representa el regreso de una asociación que ha tenido un impacto significativo en la música latina en vivo, según lo confirmado por la Agencia Noticias Argentinas.

El itinerario del "Sol de México" abarcará mercados importantes en América Latina, Estados Unidos, Europa y otros territorios internacionales. Aún no se han revelado las fechas ni las ciudades que formarán parte de este tour, pero se anticipa que dicha información será anunciada en breve.

La gira anterior marcó uno de los grandes retornos de Luis Miguel a los escenarios, reafirmando su relevancia como artista, cuya carrera comenzó a los 11 años. Nacido en San Juan, Puerto Rico, y criado en México, Luis Miguel Gallego Basteri lanzó su primer álbum, Un sol, en su niñez y ha desarrollado una carrera caracterizada por la diversidad de géneros y múltiples reconocimientos.

Un aspecto central de su trayectoria artística se vincula con el bolero, especialmente a partir de Romance, lanzado en 1991, y sus sucesivas entregas. Estas obras han permitido que nuevas generaciones redescubran las canciones de autores como Armando Manzanero y Agustín Lara.

La información oficial sobre la gira 2027 se dará a conocer exclusivamente a través de las redes sociales de Luis Miguel y Fenix Entertainment.