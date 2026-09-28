Córdoba presenta el amistoso internacional Argentina - Bolivia

FOTO: En la rueda de prensa se explicarán detalles del operativo

Córdoba presentará este martes desde las 11, al amistoso internacional de este miércoles entre las selecciones de Argentina y de Bolivia a jugarse en el estadio Mario Kempes.

El horario del partido será a las 21; mientras se aguarda para este mismo martes la llegada de la Selección de Lionel Scaloni, luego del entrenamiento en el predio de Ezeiza y la posterior conferencia de prensa del entrenador.

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????? SEGURIDAD PARA ARGENTINA-BOLIVIA



??Se llevó a cabo la reunión para coordinar el operativo de seguridad del partido que este miércoles disputarán #Argentina y #Bolivia en el Estadio Mario Alberto #Kempes el próximo miércoles 30.



??El encuentro fue encabezado por el… pic.twitter.com/xvMxQMwikA — Ministerio de Seguridad (@minsegcba) September 28, 2026

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En la presentación del evento internacional, funcionarios y autoridades presentes compartirán detalles organizativos del evento.

Argentina volverá a jugar después de su participación en la Copa del Mundo, con el objetivo de seguir dándole rodaje al plantel. Además, la convocatoria cuenta con varias caras nuevas y con futbolistas que buscan consolidarse en el equipo, mientras que Lionel Messi fue incluido en la nómina para disputar su último partido con la camiseta argentina, que será el 6 de octubre ante Benín.

Del otro lado estará Bolivia, que también aprovechará esta fecha FIFA para continuar con su proceso de preparación. La "Verde" llega a Córdoba después de caer ante Paraguay en Estados Unidos y tendrá ante Argentina una nueva prueba para medir su presente frente al campeón de América.