Córdoba presenta el amistoso internacional Argentina - Bolivia
Será desde las 11 de este martes en el mismo estadio Kempes, en donde se brindarán detalles de la organización del evento.
28/09/2026 | 18:35Redacción Cadena 3
FOTO: En la rueda de prensa se explicarán detalles del operativo
Córdoba presentará este martes desde las 11, al amistoso internacional de este miércoles entre las selecciones de Argentina y de Bolivia a jugarse en el estadio Mario Kempes.
El horario del partido será a las 21; mientras se aguarda para este mismo martes la llegada de la Selección de Lionel Scaloni, luego del entrenamiento en el predio de Ezeiza y la posterior conferencia de prensa del entrenador.
/Inicio Código Embebido/
????? SEGURIDAD PARA ARGENTINA-BOLIVIA— Ministerio de Seguridad (@minsegcba) September 28, 2026
??Se llevó a cabo la reunión para coordinar el operativo de seguridad del partido que este miércoles disputarán #Argentina y #Bolivia en el Estadio Mario Alberto #Kempes el próximo miércoles 30.
??El encuentro fue encabezado por el… pic.twitter.com/xvMxQMwikA
/Fin Código Embebido/
En la presentación del evento internacional, funcionarios y autoridades presentes compartirán detalles organizativos del evento.
Argentina volverá a jugar después de su participación en la Copa del Mundo, con el objetivo de seguir dándole rodaje al plantel. Además, la convocatoria cuenta con varias caras nuevas y con futbolistas que buscan consolidarse en el equipo, mientras que Lionel Messi fue incluido en la nómina para disputar su último partido con la camiseta argentina, que será el 6 de octubre ante Benín.
Del otro lado estará Bolivia, que también aprovechará esta fecha FIFA para continuar con su proceso de preparación. La "Verde" llega a Córdoba después de caer ante Paraguay en Estados Unidos y tendrá ante Argentina una nueva prueba para medir su presente frente al campeón de América.
Lectura rápida
¿Qué se presentará en Córdoba? Se presentará un amistoso internacional entre las selecciones de Argentina y Bolivia.
¿Quiénes jugarán el partido? Las selecciones de Argentina y Bolivia.
¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará el miércoles a las 21 horas.
¿Dónde se llevará a cabo el evento? En el estadio Mario Kempes de Córdoba.
¿Por qué es importante este partido? Es una oportunidad para que Argentina continúe su preparación tras la Copa del Mundo y para que Bolivia evalúe su progreso ante el campeón de América.