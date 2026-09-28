Día de las Noticias: tres grandes narradores de hechos policiales, entre el periodismo y la ficción

FOTO: Carlos Castro Torres y Raúl Lelli, en el estudio de Cadena 3 junto a Chema Forte.

En el marco del Día Mundial de la Noticia, el programa “Amamos Argentina” de Cadena 3, conducido por Chema Forte, reunió este lunes en sus estudios al escritor Raúl Lelli y a los periodistas Carlos Castro Torres y Juan Federico.

Al regresar a los micrófonos de la emisora, Castro Torres, exjefe de noticias de la radio, expresó su asombro ante la evolución tecnológica del medio, recordando con nostalgia sus comienzos en la histórica sede de LB3 en la avenida Colón, donde trabajaban en espacios muy reducidos.

El encuentro sirvió para reflexionar sobre la transformación del periodismo de sucesos en Córdoba, la pasión que exige la profesión y el estrecho vínculo entre la crónica de la realidad y la ficción literaria.

Durante el diálogo, Raúl Lelli detalló la creación del comisario Oscar Martos, protagonista de su saga literaria "Memorias de un detective cordobés". El autor relató que el personaje se le presentó de madrugada mientras escribía la novela "Café para dos", pidiéndole un rol protagónico que dio origen a una serie de libros ambientados en la provincia.

Lelli destacó la importancia de reivindicar personajes locales autóctonos y entrañables, abordando en su obra reciente temáticas de fuerte impacto social, como los trágicos sucesos del Hospital Infantil.

En sintonía con la ficción, Castro Torres evocó la figura real del comisario Plutarco Carceglia, un antiguo investigador que persiguió a célebres delincuentes como "El sapo de bronce".

Por su parte, Juan Federico, periodista de Cadena 3, analizó los desafíos actuales de la especialidad y la formación de las nuevas generaciones.

Federico remarcó que, más allá del auge del periodismo digital y multimedia, la esencia del oficio sigue siendo ir al territorio, tomar contacto directo con la fuente y averiguar qué sucedió verdaderamente.

Asimismo, enfatizó que quienes cubren la crónica policial son privilegiados al acceder al "lado B" de la naturaleza humana y a los verdaderos "dramas sociales", una tarea que resulta imposible de realizar sin una vocación constante que no entiende de horarios.

La mesa profundizó en la dureza de la cobertura de hechos trágicos, sintetizada por Castro Torres en la frase "meter la mano en la cloaca". El histórico cronista compartió un desgarrador recuerdo de hace 50 años cerca de Río Segundo, cuando cubrió un accidente ferroviario en el que estuvo a punto de pisar el cuerpo de un niño, demostrando que los periodistas no quedan inmunes ante el dolor ajeno.

A su vez, el veterano comunicador expresó su deseo de transmitir un legado de enseñanzas éticas y profesionales a las jóvenes camadas, que continúan cubriendo la información delictiva en la región.

El segmento concluyó con un cálido reconocimiento al compromiso periodístico de anteponer la dignidad de las víctimas a la obtención de primicias.

La conversación resaltó cómo la narrativa literaria de Lelli y el ejercicio diario de referentes como Castro Torres y Federico logran documentar la identidad cordobesa y la complejidad humana con sensibilidad y rigor.

De este modo, la emisión de Cadena 3 rindió tributo a quienes dedican su labor a narrar el lado más crudo pero esencial de la realidad social.