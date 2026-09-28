Enrique Sacco se postula para la presidencia de Independiente y promete un club sin SAD

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- El periodista Enrique Sacco presentó este lunes su candidatura a presidente de Independiente y afirmó que si es electo, el club no se convertirá en una SAD. En una conferencia de prensa, Sacco declaró: "La prioridad es el fútbol y después viene la economía. Independiente tiene un pasivo de 34 millones". Además, indicó que si gana las elecciones, contará con un director deportivo que ha trabajado en la Premier League, quien ya ha estado analizando al plantel y podrá comenzar a trabajar desde el primer día.

Sacco también reconoció que es probable que su gestión inicie con el club "inhibido", pero subrayó que su objetivo principal será que el equipo de Avellaneda "vuelva a ganar". En este sentido, hizo hincapié en la importancia de priorizar el rendimiento deportivo por encima de los problemas económicos que enfrenta la institución.

En cuanto a su vinculación política, Sacco negó cualquier relación con el PRO, afirmando que el único color que lo identifica es el rojo, en referencia a los colores del club. Su candidatura se presenta en un contexto de desafíos económicos para Independiente, que enfrenta un considerable pasivo que deberá ser abordado por la nueva gestión.

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