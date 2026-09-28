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Extienden hasta la madrugada del martes la alerta amarilla por tormentas en Rosario

El SMN renovó la advertencia para la noche de este lunes y las primeras horas del 29 de septiembre. Prevén lluvias intensas en períodos breves, actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo. El aviso también alcanza a otros tres departamentos del sur santafesino.

28/09/2026 | 22:11Redacción Cadena 3 Rosario

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El SMN renovó la advertencia para la noche de este lunes y las primeras horas del 29 de septiembre.

FOTO: El SMN renovó la advertencia para la noche de este lunes y las primeras horas del 29 de septiembre.

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Rosario seguirá bajo alerta amarilla por tormentas durante la noche de este lunes 28 de septiembre y la madrugada del martes. La actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitida a las 18.07, prolongó la advertencia que ya regía para la ciudad.

El aviso comprende a todo el departamento Rosario y también a Constitución, Iriondo y San Lorenzo. Según el organismo, pueden desarrollarse tormentas de distinta intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante lluvia en poco tiempo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y caída ocasional de granizo.

El SMN estima una precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque ese valor podría superarse en sectores puntuales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cómo seguirá el tiempo el martes

La advertencia se extiende a la madrugada del martes 29. Para la mañana todavía se prevén tormentas aisladas, mientras que hacia la tarde el cielo permanecería mayormente nublado. 

Lectura rápida

¿Qué tipo de alerta hay en Rosario?
Rosario está bajo alerta amarilla por tormentas.

¿Quién emitió la alerta?
La alerta fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo es la vigencia de la alerta?
La alerta es válida durante la noche del lunes 28 de septiembre y la madrugada del martes 29.

¿Dónde se aplica la alerta?
La alerta abarca el departamento Rosario, Constitución, Iriondo y San Lorenzo.

¿Cómo será el clima el martes?
Se prevén tormentas aisladas en la mañana y cielo mayormente nublado en la tarde.

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