Extienden hasta la madrugada del martes la alerta amarilla por tormentas en Rosario

FOTO: El SMN renovó la advertencia para la noche de este lunes y las primeras horas del 29 de septiembre.

Rosario seguirá bajo alerta amarilla por tormentas durante la noche de este lunes 28 de septiembre y la madrugada del martes. La actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitida a las 18.07, prolongó la advertencia que ya regía para la ciudad.

El aviso comprende a todo el departamento Rosario y también a Constitución, Iriondo y San Lorenzo. Según el organismo, pueden desarrollarse tormentas de distinta intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante lluvia en poco tiempo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y caída ocasional de granizo.

El SMN estima una precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque ese valor podría superarse en sectores puntuales.

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Sociedad Justicia. El crimen de Lucía Carpanetto planificado desde la cárcel terminó con tres condenas El autor del disparo recibió 32 años de prisión. Darío Varela fue condenado a una pena única de 28 años por ordenar el asesinato desde Piñero y su hermana Silvina Ailén Varela recibió 15 años. El hecho ocurrió en diciembre de 2022 en la zona sur de Rosario. Perspectiva Rosario

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Cómo seguirá el tiempo el martes

La advertencia se extiende a la madrugada del martes 29. Para la mañana todavía se prevén tormentas aisladas, mientras que hacia la tarde el cielo permanecería mayormente nublado.