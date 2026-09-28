Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este lunes 28 de septiembre

Este lunes 28 de septiembre, el clima en Salta se caracteriza por un cielo despejado y temperaturas cálidas. La temperatura actual es de 32°, con una sensación térmica que alcanza los 33°. La humedad se sitúa en un 46%, lo que contribuye a la sensación de calor. El viento sopla a 2 m/s desde el este, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10 kilómetros.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 18° y una máxima de 32°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables durante la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre.

Sin embargo, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas para los próximos días. A partir de mañana, se prevén lluvias moderadas que marcarán el inicio de un periodo de inestabilidad en la región. La presión atmosférica actual es de 1005 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable por el momento.

El pronóstico extendido indica que el martes 29 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima de 22°, con lluvias moderadas. El miércoles 30, las temperaturas oscilarán entre 13° y 18°, con lluvias ligeras. Para el jueves 1 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 25°, también con probabilidad de lluvias. Finalmente, el viernes 2 de octubre, las temperaturas se mantendrán entre 14° y 27°, con lluvias ligeras.

Es importante que los salteños se preparen para este cambio en el clima, ya que las lluvias pueden afectar actividades al aire libre y el tráfico en la ciudad. Se recomienda estar atentos a los informes meteorológicos para conocer la evolución del tiempo en los próximos días.