Pidieron la detención de Diego Spagnuolo por los fraudes y coimas en la ANDIS
Tras su procesamiento, el juez Ariel Lijo solicitó la medida ante el avance de la causa por contratación de insumos y peligro de entorpecimiento.
28/09/2026 | 14:33Redacción Cadena 3
FOTO: Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia de Discapacidad (Andis).
La causa que investiga presuntas coimas e irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este lunes un hito determinante.
Tras confirmarse su procesamiento, el juez federal Ariel Lijo solicitó la detención del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, en función de nuevas pruebas que complican su situación judicial.
La solicitud del magistrado se fundamenta en la incorporación de "nuevos elementos de convicción que profundizan las irregularidades denunciadas respecto de las contrataciones realizadas durante su gestión".
Entre los hallazgos presentados ante la Justicia destacan diferencias de precios de extraordinaria magnitud, pagos duplicados, inconsistencias en la categorización de rubros y la entrega de productos que no coincidían con el material adjudicado en las licitaciones.
"No se trata de una única irregularidad aislada ni de una mera diferencia de criterio administrativo. Los elementos recabados describen una multiplicidad de operaciones, proveedores y modalidades de contratación en las que se habrían producido significativas afectaciones al patrimonio público", señala el escrito judicial.
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En el mismo expediente, la querella representada por el abogado Gregorio Dalbón reforzó el pedido de prisión preventiva, recordando que Spagnuolo se encuentra procesado por ser considerado presunto jefe de una asociación ilícita orientada a direccionar la compra de medicamentos e insumos médicos mediante el cobro de retornos y sobreprecios.
Asimismo, la representación legal advirtió sobre la existencia de riesgo procesal latente, señalando el peligro de fuga y la posibilidad concreta de que el ex funcionario "destruya, modifique, oculte o falsifique elementos de prueba" e intente influir en las declaraciones de peritos y testigos clave para la causa.
Lectura rápida
¿Qué investiga la causa? Presuntas coimas e irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
¿Quién es el ex titular del organismo? El ex titular es Diego Spagnuolo, quien enfrenta un pedido de detención.
¿Cuándo se solicitó la detención? La detención fue solicitada este lunes por el juez federal Ariel Lijo.
¿Dónde se presentaron las irregularidades? Las irregularidades se presentaron en el contexto de las contrataciones realizadas durante la gestión de Spagnuolo.
¿Por qué se considera que hay riesgo procesal? Hay riesgo de fuga y posibilidad de que Spagnuolo destruya o modifique elementos de prueba.