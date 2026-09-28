La avioneta que cayó en Córdoba ya había caído dos veces: la historia del “milagro” en 2017

FOTO: La avioneta se cayó en el sur de la ciudad (Foto: gentileza familia Asoli)

Un nuevo incidente aéreo tuvo lugar en Córdoba cuando una avioneta Piper Comanche 250 se precipitó en la zona del Coronel Olmedo. A bordo viajaban cinco personas, de las cuales tres eran adultos y dos menores. Afortunadamente, todos los ocupantes resultaron ilesos y, aunque algunos permanecen internados, se encuentran fuera de peligro.

Este avión en particular no es ajeno a la controversia, ya que ha estado involucrado en otros dos incidentes graves en el pasado: uno en 1999 en Villa Regina, Neuquén, y otro en 2017. Nicolás Sargiotto, conocido como el "piloto del milagro", fue quien tomó el mando en el incidente de 2017, cuando el piloto original sufrió un desmayo. Nicolás logró aterrizar el avión sin poder desplegar el tren de aterrizaje, lo que resultó en un aterrizaje forzoso, pero logró salvar su vida.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre la falta de una caja negra en estos aviones pequeños, Sargiotto explicó que “la mayoría de los aviones chicos no tienen” este dispositivo, lo que complica la recolección de información tras un accidente. Sin embargo, se pueden analizar las comunicaciones previas al incidente, aunque esto se realiza de manera privada.

El piloto reflexionó sobre la naturaleza de los accidentes aéreos, afirmando que “en la aviación, cuando uno tiene este tipo de situaciones y la puede contar, claramente estamos hablando de un milagro”. Nicolás enfatizó que “todo aterrizaje es bueno si uno lo puede contar” y destacó que, en este caso, “gracias a Dios, para mí es un milagro” que todos los ocupantes sobrevivieran.

Entrevista de Alejandro Bustos.