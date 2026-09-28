Infancias olvidadas: menores de comunidades originarias, con menos acceso a los Derechos del Niño

FOTO: La falta de acceso al agua potable, uno de los tantos derechos vulnerados en niños aborígenes.

En el marco del programa "Amamos Argentina" de Cadena 3, el pediatra cordobés Enrique Orschanski reflexionó este lunes sobre el impacto y los desafíos del cumplimiento de los derechos de la infancia en la Argentina, al recordar que cada 27 de septiembre se conmemora la incorporación por ley de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas a la legislación nacional.

El especialista remarcó que, si bien la letra escrita de la ley es incuestionable en la enunciación de garantías fundamentales como la identidad, la salud, la educación y la vivienda, el problema central radica en su efectivo cumplimiento. En ese sentido, advirtió que detrás de las garantías teóricas existen "infancias ignoradas, olvidadas y desconocidas" a lo largo de todo el país, señalando de manera puntual la crítica situación que atraviesan los niños de las comunidades originarias.

Orschanski precisó que, según los datos del último censo nacional, aproximadamente 1.700.000 personas se reconocen como pertenecientes a pueblos indígenas en la Argentina, de las cuales un cuarto de millón son menores de edad.

El médico enfatizó que estos niños tienen exactamente los mismos derechos que cualquier otro ciudadano argentino, incluyendo la protección contemplada en la Ley de Educación de 2006 sobre el derecho a hablar y ser educados en su propia lengua originaria. No obstante, advirtió que en un país donde conviven más de 34 lenguas y dialectos nativos, la disponibilidad de docentes capacitados para enseñar en esos idiomas es sumamente escasa, lo que termina vulnerando el acceso pleno a una formación que respete su identidad cultural.

Para poner en evidencia las barreras culturales y de comunicación que afectan la atención cotidiana, el pediatra compartió una experiencia reciente de la cátedra de pediatría en centros de salud comunitarios. Explicó que los equipos médicos registraban dificultades para atender a familias de comunidades originarias porque los padres percibían como una agresión el tono de voz conversacional habitual. Al comprender que en su cultura hablar fuerte resulta ofensivo, los profesionales de la salud adaptaron su abordaje aprendiendo a susurrar las preguntas en voz baja y a respetar los silencios, demostrando que garantizar el derecho a la salud requiere no solo infraestructura, sino también empatía, sensibilidad y conocimiento de los códigos culturales de cada pueblo.

Asimismo, el especialista denunció las severas carencias estructurales que afectan la vida diaria de los menores originarios en regiones como el Norte, el Sur y la zona cuyana del país. Reveló que la gran mayoría de estos niños carece de agua potable y se ve obligada a consumir agua de pozos contaminados, de lluvia o de vertientes sin tratamiento sanitario, además de enfrentar escenarios de violencia naturalizada y un acceso prácticamente nulo a los controles de atención primaria de la salud.

Ante esta realidad, Orschanski hizo un llamado urgente a "romper la invisibilización" de estas comunidades para que los controles sanitarios y los servicios básicos dejasen de ser un privilegio de unos pocos y lleguen efectivamente a todas las infancias vulneradas.

Finalmente, el profesional destacó el testimonio de escuelas rurales bilingües, donde los propios estudiantes luchan por conservar sus lenguas maternas pese a enfrentar situaciones de discriminación o acoso escolar. Subrayó que la responsabilidad de los adultos y de la sociedad en su conjunto es visibilizar estas realidades y acompañar a las infancias para que no pierdan sus raíces ni su cultura.

Orschanski concluyó que la verdadera equidad en la Argentina sólo se alcanzará cuando la Convención sobre los Derechos del Niño deje de ser un bello enunciado en el papel y se transforme en una garantía real para todos los niños del territorio nacional.