Mercedes Manfroni: “El principal desafío de los pequeños pueblos rurales es mantener el arraigo”

En el marco del trabajo que realizan desde la Fundación ES VICIS, ¿qué programas tienen actualmente en vigencia y cuáles son sus resultados para promover el desarrollo y evitar la desaparición de los pequeños pueblos del interior?

La Fundación ES VICIS es una organización de origen suizo que trabaja por el desarrollo de los pueblos rurales impulsando a los emprendedores, promoviendo la participación ciudadana y potenciando el liderazgo vecinal. Actualmente contamos con dos programas principales: "Bienvenidos a mi pueblo" y "Yo emprendo en mi pueblo". Recientemente cerramos la edición de este año de "Yo emprendo en mi pueblo", una iniciativa orientada a fortalecer la red de emprendedores en localidades de menos de 2.000 habitantes, donde los desafíos habituales de emprender se multiplican por las distancias, el menor tamaño del mercado y la falta de acceso a servicios. En esta oportunidad participaron 47 proyectos de las localidades santafesinas de Matilde, Tacural, Grütli y Santo Domingo. Los participantes recibieron una capacitación de varias semanas para consolidar su modelo de negocios. De allí se seleccionaron los 10 proyectos con mayor potencial e impacto comunitario, los cuales contaron con un asesoramiento personalizado de mentores durante seis semanas. Finalmente, presentaron sus propuestas ante un jurado integrado por la Fundación Alimentaris, la Cámara Argentina de Comercio y la Asociación Civil Moverse de Rosario.

¿En qué rubros se desempeñan quienes emprenden en estos pueblos pequeños y cuáles han sido los proyectos destacados?

Existe una presencia importante de emprendimientos culinarios, oficios y trabajos textiles. Sin embargo, este año el proyecto destacado con un incentivo económico de 3.000 dólares otorgado por la Fundación Alimentaris fue una consultora de ingeniería y automatización de procesos creada en Tacural por el ingeniero mecánico Guillermo Calegaris. Su emprendimiento brinda soporte técnico a empresas locales que suelen tener dificultades para conseguir profesionales capacitados en la zona. Esta iniciativa busca revertir la "narrativa de expulsión" con la que crecen muchas generaciones, la cual sostiene que para progresar es necesario marcharse del pueblo. Hoy, gracias a las posibilidades de conectividad y al trabajo a distancia, los pueblos ofrecen una alta calidad de vida y desarrollo profesional. El propósito del programa no es esperar la radicación de una gran empresa externa —lo cual es poco frecuente y representa un riesgo para la comunidad—, sino fortalecer el entramado económico propio apoyando el crecimiento de los propios emprendedores.

¿De qué se trata el programa "Bienvenidos a mi pueblo" y cuál es su principal enfoque actual?

Nació originalmente como un plan de repoblación, pero evolucionó hacia un programa centrado en el arraigo, buscando que los habitantes puedan seguir eligiendo su pueblo mediante la generación de oportunidades locales, además de facilitar la radicación de profesionales u oficios específicos cuando la comunidad los necesita. Actualmente, el principal obstáculo para el arraigo en muchos pueblos es la crisis habitacional. Paradójicamente, aunque existen numerosas viviendas vacías, no están disponibles debido a problemas de regulación dominial, falta de papeles o el desinterés de sus propietarios por alquilar o vender, lo que obliga a muchos vecinos a emigrar por no encontrar un lugar donde vivir.

¿Cómo trabajan junto a las comunidades para abordar estos problemas y qué herramientas utilizan para diagnosticar sus necesidades?

Promovemos el mapeo de viviendas desocupadas y la creación de mesas de diálogo para dinamizar el mercado inmobiliario. Asimismo, conformamos comisiones de desarrollo integradas de forma plural por representantes de escuelas, clubes, cooperativas y productores rurales, con un enfoque apolítico orientado al desarrollo comunitario. Como primera medida, aplicamos una encuesta poblacional elaborada junto a FLACSO Argentina que mide aspectos habitacionales, educativos, sanitarios y culturales. Recientemente completamos este relevamiento en Tacural y Matilde, alcanzando a más del 40% de los hogares, lo que nos brinda una precisión elevada sobre las prioridades identificadas por los propios vecinos, permitiendo detectar necesidades que a veces la comunidad o el municipio no tenían consideradas.

Dado que ES VICIS es una fundación de origen suizo con proyección internacional, ¿las problemáticas de las pequeñas poblaciones argentinas son comparables con las de otros países?

Las realidades varían significativamente según la región. Por ejemplo, en los proyectos que llevamos adelante en Sudáfrica el foco prioritario está en la infraestructura básica, como el acceso al agua potable, una necesidad que en los pueblos argentinos ya se encuentra resuelta. Por su parte, la situación en la Argentina se asemeja más a la de algunos pueblos de Europa que sufren despoblamiento, como ocurre en España o Italia, donde los programas se centran principalmente en el acceso a la vivienda. Desde la Fundación ES VICIS preferimos un abordaje integral que combine la solución habitacional con la generación de empleo y el trabajo comunitario para lograr un arraigo sostenible en el tiempo.

A partir del trabajo realizado en el territorio, ¿podrías compartir algún caso de éxito o historia inspiradora que hayan acompañado?

En Labordeboy, una localidad de Santa Fe de 900 habitantes, acompañamos a una emprendedora que desarrollaba videojuegos educativos; tras diseñar su plan de acción, logró clasificar a la Competencia Nacional de Videojuegos como la única representante de un pueblo pequeño. Asimismo, solemos compartir una experiencia internacional muy inspiradora: un empresario tecnológico indio que, tras formarse y radicarse en Silicon Valley, decidió regresar a su aldea natal durante la pandemia al comprender que podía dirigir su compañía global a distancia. A partir de allí promovió la creación de 20 aldeas en la India para recibir a los mejores ingenieros de su empresa, demostrando cómo la economía del conocimiento y la conectividad satelital permiten desarrollar proyectos de alcance mundial desde pequeñas comunidades.

Entrevista de Sergio Suppo.