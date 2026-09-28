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Imputaron a un chofer de DiDi Moto por el ataque sexual a una adolescente en Fisherton

La Fiscalía lo acusó de desviar el viaje que había solicitado una joven de 17 años y llevarla a un descampado el 16 de septiembre. La adolescente logró escapar y pedir ayuda. El conductor fue imputado el sábado en el Centro de Justicia Penal.

28/09/2026 | 19:32Redacción Cadena 3 Rosario

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El conductor fue imputado el fin de semana en el Centro de Justicia Penal.

FOTO: El conductor fue imputado el fin de semana en el Centro de Justicia Penal.

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Un conductor de DiDi Moto quedó en prisión preventiva por 30 días tras ser imputado por el ataque sexual a una pasajera de 17 años en Fisherton. La audiencia se realizó el sábado en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Según la acusación presentada por la fiscal Florencia Vergili, la adolescente había solicitado un viaje hasta su casa el 16 de septiembre. Durante el trayecto, el conductor, identificado como Nicolás Leandro Soto, de 30 años, se apartó del recorrido previsto y se detuvo cerca de las vías del ferrocarril, en la zona de Pasaje 1507 y Benito De Ana María.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La Fiscalía sostuvo que el hombre obligó a la joven a bajar de la moto y la agredió sexualmente. La adolescente logró resistirse, escapar a pie y gritar para pedir auxilio. De acuerdo con la reconstrucción expuesta en la audiencia, el conductor la siguió hasta que ella le dijo que había avisado a su padre; entonces regresó a la moto y se fue.

El juez Agustín Valdés Tietjen dispuso la prisión preventiva efectiva de Soto por un mes. La calificación presentada por la Fiscalía es abuso sexual gravemente ultrajante. La investigación continúa y la imputación no constituye una condena.

Lectura rápida

1. ¿Quién fue imputado por el ataque sexual?

Nicolás Leandro Soto fue imputado por el ataque sexual a una pasajera de 17 años.

2. ¿Cuándo ocurrió el incidente?

El incidente ocurrió el 16 de septiembre cuando la adolescente solicitó un viaje.

3. ¿Dónde tuvo lugar el ataque?

El ataque tuvo lugar en Fisherton, cerca de las vías del ferrocarril en Pasaje 1507 y Benito De Ana María.

4. ¿Qué decisión tomó el juez respecto al conductor?

El juez Agustín Valdés Tietjen dispuso la prisión preventiva efectiva de Soto por un mes.

5. ¿Cuál es la calificación del delito según la Fiscalía?

La calificación presentada por la Fiscalía es abuso sexual gravemente ultrajante.

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