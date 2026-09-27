Córdoba presentó en la FIT 2026 el Camino de Brochero y el Camino del Queso: "Estamos contentos"

FOTO: Darío Capitani, en el estudio de Cadena 3 en la FIT.

Córdoba inició su participación en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) 2026 con la presentación de dos nuevos productos: el Camino de Brochero y el Camino del Queso. La provincia busca mostrar su diversidad turística y fortalecer su presencia en los mercados nacionales e internacionales.

La FIT celebra su 30° aniversario y se desarrolla del 26 al 29 de septiembre en el predio de La Rural de Buenos Aires. Durante la primera jornada, el stand cordobés recibió una importante afluencia de público y presentó diferentes propuestas vinculadas con la oferta turística provincial.

Camino de Brochero: nuevas obras y servicios

Uno de los principales protagonistas de la agenda cordobesa fue el Camino de Brochero, un recorrido que une Villa Santa Rosa con Villa Cura Brochero siguiendo las huellas del Santo Cura Brochero.

Durante la presentación se dieron a conocer nuevas obras y servicios destinados a mejorar la experiencia de quienes realizan el recorrido. Entre ellos se encuentran nueva señalética, mojones identificatorios, una aplicación que permitirá brindar información en tiempo real, servicios vinculados con la seguridad y la recuperación del histórico Hotel El Cóndor, en las Altas Cumbres.

El hotel será destinado a los peregrinos que realicen el camino. Además, se encuentra en ejecución un Centro de Recepción de Peregrinos en Villa Cura Brochero.

Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, destacó en Cadena 3 la importancia del producto y su proyección internacional.

“Venimos con enorme expectativa en el stand de Córdoba, que tiene todo un ecosistema turístico provincial, con el sector privado, intendentes, presentando la esencia cordobesa. Venimos con firme decisión de articular con el mundo”, expresó.

Capitani también destacó el vínculo entre el Camino de Brochero y el Camino de Santiago de Compostela. “Se hermanó Córdoba con la unión entre el Camino de Santiago y el Camino de Brochero. Hoy dimos las primeras dos medallas a dos personas que recorrieron el Camino de Santiago y ahora lo hicieron con Brochero”, señaló.

Para el funcionario, el proyecto representa “una enorme oportunidad para Córdoba, para el progreso y la unión de sus pueblos”, además de una posibilidad de desarrollo turístico y religioso.

La expectativa por la visita del Papa

En la presentación, Capitani también vinculó el desarrollo del Camino de Brochero con la expectativa por la visita del papa León XIV a Córdoba.

“Venimos de presentar el Camino de Brochero, con la expectativa de la llegada del Papa a Córdoba y la ceremonia que congregará a más de un millón de personas”, afirmó.

En ese sentido, consideró que una eventual visita del Sumo Pontífice representaría un impulso para un producto turístico que la provincia busca consolidar a nivel internacional.

“Estamos muy contentos con el producto Brochero”, resumió.

El Camino del Queso suma una propuesta gastronómica

La otra gran novedad presentada por Córdoba en la FIT es Caminos del Queso Córdoba, un producto turístico que en su primera etapa integra a 37 municipios y 60 productores de distintas regiones de la provincia.

Durante las cuatro jornadas de la feria, los visitantes podrán degustar diferentes variedades de quesos cordobeses y participar de charlas junto a especialistas y fromeliers, que explicarán las características y los procesos de elaboración.

La propuesta busca convertirse en una experiencia turística que permita recorrer los circuitos productivos, conocer a los productores y establecimientos, descubrir cómo se elaboran los quesos y degustar y adquirir productos regionales.

“Lo venimos trabajando hace mucho tiempo. Le damos una importancia de articular con la producción cordobesa para darle un sentido turístico, poder disfrutar de catas, degustaciones, procesos, de conocer cómo se hace un ordeñe”, explicó Capitani.

Y agregó: “Generamos un mapa de 37 municipios que serán protagonistas de un recorrido gastronómico”.

Córdoba, presente en la FIT

El stand cordobés ofrece durante la feria una propuesta que combina gastronomía, cultura, tecnología y turismo activo. También se realizan presentaciones institucionales, juegos, sorteos, degustaciones y experiencias inmersivas.

La participación provincial reúne a municipios, comunas, cámaras empresarias, prestadores turísticos y representantes del sector privado, con el objetivo de promocionar destinos y generar vínculos comerciales.

La FIT 2026 continuará durante las próximas jornadas con reuniones comerciales, presentaciones y acciones promocionales para mostrar la identidad y la diversidad turística de Córdoba ante visitantes y profesionales de la industria.

Entrevista de Alejandro Bustos