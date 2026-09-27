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Osvaldo Giordano se incorpora al directorio de Bancor

El licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba, se suma al equipo de conducción en una etapa de transformación de la entidad.  

27/09/2026 | 20:59Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Llaryora junto a Paolasso y Giordano.

FOTO: Llaryora junto a Paolasso y Giordano.

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El gobernador Martín Llaryora recibió al economista Osvaldo Giordano junto al presidente de Bancor, Raúl Paolasso, con motivo de la incorporación del especialista al directorio del Banco de Córdoba.

Giordano, licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba, se suma al equipo de conducción en una etapa de transformación de la entidad.

Fue ministro de Finanzas de la Provincia entre 2015 y 2023, y director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entre 2023 y 2024. Actualmente preside el IERAL de la Fundación Mediterránea.

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Aporta experiencia en gestión pública, finanzas provinciales y análisis económico. Su llegada se produce en un momento de transformación integral de Bancor, orientada a modernizar la gestión, profundizar la innovación tecnológica y consolidar su función como banco público al servicio de los cordobeses y del desarrollo productivo de la provincia.

Con esta incorporación, la entidad suma un perfil que complementa las capacidades del equipo de conducción. El objetivo es acelerar el proceso hacia un banco más eficiente, moderno y cercano, con un rol activo en el desarrollo económico de Córdoba.

Lectura rápida

¿Quién recibió a Osvaldo Giordano? El gobernador Martín Llaryora recibió a Osvaldo Giordano junto a Raúl Paolasso.

¿Cuál es el propósito de la incorporación de Giordano? Se une al directorio del Banco de Córdoba en un momento de transformación de la entidad.

¿Qué experiencia aporta Giordano? Aporta experiencia en gestión pública, finanzas provinciales y análisis económico.

¿Qué busca lograr Bancor con esta transformación? Busca modernizar la gestión y consolidar su función como banco público al servicio de los cordobeses.

¿Cuál es el objetivo final de la incorporación? El objetivo es acelerar el proceso hacia un banco más eficiente y activo en el desarrollo económico de Córdoba.

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