Osvaldo Giordano se incorpora al directorio de Bancor

El gobernador Martín Llaryora recibió al economista Osvaldo Giordano junto al presidente de Bancor, Raúl Paolasso, con motivo de la incorporación del especialista al directorio del Banco de Córdoba.

Giordano, licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba, se suma al equipo de conducción en una etapa de transformación de la entidad.

Fue ministro de Finanzas de la Provincia entre 2015 y 2023, y director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entre 2023 y 2024. Actualmente preside el IERAL de la Fundación Mediterránea.

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Junto al presidente de @BancodeCordoba, Raúl Paolasso (@rjpaolasso), recibí a @GiordanoOsvaldo con motivo de su incorporación al directorio que conduce nuestro banco provincial.



Osvaldo es un profesional cordobés, un economista con amplia trayectoria en gestión pública y… pic.twitter.com/4NyHD0QQq2 — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 27, 2026

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Aporta experiencia en gestión pública, finanzas provinciales y análisis económico. Su llegada se produce en un momento de transformación integral de Bancor, orientada a modernizar la gestión, profundizar la innovación tecnológica y consolidar su función como banco público al servicio de los cordobeses y del desarrollo productivo de la provincia.

Con esta incorporación, la entidad suma un perfil que complementa las capacidades del equipo de conducción. El objetivo es acelerar el proceso hacia un banco más eficiente, moderno y cercano, con un rol activo en el desarrollo económico de Córdoba.