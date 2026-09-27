Visita sorpresiva de Netanyahu a Emiratos Árabes: diálogo clave con Bin Zayed

FOTO: Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, realizó una visita no anunciada este domingo a Emiratos Árabes Unidos.

Buenos Aires, 27 septiembre (NA) -- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llevó a cabo una visita no anunciada a Abu Dhabi este domingo, donde se reunió con el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Este encuentro se produce en un contexto de fuertes tensiones en la región de Medio Oriente.

La visita fue confirmada por un funcionario israelí, así como por la agencia oficial de noticias emiratí WAM. Durante la reunión, ambos líderes discutieron la situación actual en la región y las relaciones bilaterales, según lo informado oficialmente tras el encuentro.

La Presidencia emiratí indicó que los mandatarios abordaron "los últimos acontecimientos regionales" y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad de Medio Oriente.

Desde 2020, Israel y Emiratos Árabes Unidos han mantenido relaciones diplomáticas, establecidas bajo los denominados Acuerdos de Abraham, que fueron impulsados durante el primer mandato del expresidente estadounidense Donald Trump. Desde entonces, ambos países han mantenido vínculos diplomáticos y económicos, aunque han enfrentado tensiones debido a la guerra en Gaza y las operaciones militares israelíes en la región.

La visita de Netanyahu no había sido anunciada previamente y se hizo pública solo una vez que el primer ministro israelí ya se encontraba en Abu Dhabi.

Según la información proporcionada por Emiratos Árabes Unidos, Bin Zayed reafirmó durante el encuentro la importancia de impulsar los esfuerzos para alcanzar la paz y la estabilidad regional.

El presidente emiratí también aseguró que su país seguirá apoyando iniciativas diplomáticas que busquen evitar una mayor escalada de los conflictos en la región.

Por su parte, Netanyahu destacó la relevancia de las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, así como el papel que pueden desempeñar los Acuerdos de Abraham en el contexto regional.

Este encuentro ocurre en medio de un clima de tensiones derivadas de múltiples frentes abiertos en Medio Oriente, junto con gestiones diplomáticas para evitar una nueva escalada regional.

Emiratos Árabes Unidos se convirtió en 2020 en uno de los primeros países árabes en décadas en establecer relaciones diplomáticas formales con Israel, junto con Bahrein, normalizando los vínculos a través de los Acuerdos de Abraham.