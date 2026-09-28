Clima en CABA: cómo estará el tiempo este lunes 28 de septiembre

Este lunes 28 de septiembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para un día fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 14° y 17°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo mayormente nublado, lo que podría influir en la sensación térmica, que se espera sea de alrededor de 15°.

En cuanto a la humedad, se registran niveles altos, alcanzando el 87%, lo que podría hacer que el clima se sienta más frío de lo que marcan los termómetros. La visibilidad es buena, con un alcance de 10000 m, y el viento sopla a una velocidad de 6.69 m/s desde el sureste.

Alertas no se han emitido para la jornada, lo que sugiere que no se esperan fenómenos climáticos severos. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día con condiciones de humedad elevada y temperaturas frescas.

En resumen, el clima hoy, lunes 28 de septiembre, se caracterizará por una mínima de 14° y una máxima de 17°. El viento y la humedad serán factores a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

Pronóstico extendido: Para los próximos días, se anticipa que el martes 29 de septiembre la mínima será de 13° y la máxima de 17°, con lluvias moderadas. El miércoles 30, las temperaturas oscilarán entre 10° y 18°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 1 de octubre, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 15°, con posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 2 de octubre, se espera un clima similar, con temperaturas entre 12° y 14° y lluvias moderadas.