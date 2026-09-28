Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 28 de septiembre
Este lunes 28 de septiembre, Córdoba presenta un clima con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 17° y 22°. La humedad es del 76% y el viento sopla a 4 m/s.
FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el lunes 28 de septiembre
AlertasNo se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Córdoba.
AhoraLas condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con lluvias ligeras, con una temperatura de 21°. La sensación térmica es de 21°, con una humedad del 76%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el suroeste. La presión atmosférica se encuentra en 1012 hPa.
El clima hoy lunes 28 de septiembrePara hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento de 4 m/s y una humedad del 76%. Las lluvias ligeras podrían continuar durante el día, afectando la visibilidad y la sensación térmica.
Pronóstico extendidoEl pronóstico para los próximos días es el siguiente: - **Martes 29 de septiembre**: mínima 15°, máxima 21°, cielo nublado. - **Miércoles 30 de septiembre**: mínima 14°, máxima 25°, cielo despejado. - **Jueves 1 de octubre**: mínima 12°, máxima 20°, cielo con lluvias ligeras. - **Viernes 2 de octubre**: mínima 12°, máxima 24°, cielo nublado. - **Sábado 3 de octubre**: mínima 15°, máxima 23°, cielo con lluvias ligeras.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en Córdoba?
Se prevén lluvias ligeras con temperaturas entre 17° y 22°.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 21° con una sensación térmica similar.
¿Qué condiciones de viento hay?
El viento sopla a 4 m/s desde el suroeste.
¿Cómo estará el clima los próximos días?
Se esperan días con temperaturas variadas y algunas lluvias.
¿Hay alertas meteorológicas?
No hay alertas vigentes para la jornada de hoy.