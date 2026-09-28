Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 28 de septiembre

Lectura rápida

¿Qué clima se espera hoy en Córdoba?

Se prevén lluvias ligeras con temperaturas entre 17° y 22°.

¿Cuál es la temperatura actual?

La temperatura actual es de 21° con una sensación térmica similar.

¿Qué condiciones de viento hay?

El viento sopla a 4 m/s desde el suroeste.

¿Cómo estará el clima los próximos días?

Se esperan días con temperaturas variadas y algunas lluvias.

¿Hay alertas meteorológicas?

No hay alertas vigentes para la jornada de hoy.