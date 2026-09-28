Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este lunes 28 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 19°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 62%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1014 hPa.

El clima hoy lunes 28 de septiembre

Para este lunes 28 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 20°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y no se anticipan lluvias durante el día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico para Mendoza es el siguiente: el martes 29 de septiembre se prevé un cielo nublado, con una mínima de 12° y una máxima de 18°. El miércoles 30, el clima mejorará, con un cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 12° y 23°. Para el jueves 1 de octubre, se anticipan nubes dispersas, con mínimas de 12° y máximas de 20°. Finalmente, el viernes 2 de octubre, se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando hasta 29° con cielo parcialmente nublado.