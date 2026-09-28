En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este lunes 28 de septiembre

Este lunes 28 de septiembre, Mendoza presenta un clima mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre los 14° y 19°. La humedad se mantiene en un 62% y el viento sopla a 3 m/s.

28/09/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 28 de septiembre

FOTO: Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 28 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 19°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 62%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1014 hPa.

El clima hoy lunes 28 de septiembre

Para este lunes 28 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 20°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y no se anticipan lluvias durante el día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico para Mendoza es el siguiente: el martes 29 de septiembre se prevé un cielo nublado, con una mínima de 12° y una máxima de 18°. El miércoles 30, el clima mejorará, con un cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 12° y 23°. Para el jueves 1 de octubre, se anticipan nubes dispersas, con mínimas de 12° y máximas de 20°. Finalmente, el viernes 2 de octubre, se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando hasta 29° con cielo parcialmente nublado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf