Los gatos domésticos podrían ser clave para desarrollar mejores tratamientos contra el cáncer humano

Investigadores han dado un gran paso en la comprensión del cáncer en gatos, abriendo lo que anteriormente describieron como una "caja negra" genética. En un amplio estudio internacional publicado en Science, se analizaron genéticamente los cánceres felinos a una escala sin precedentes. Este trabajo no solo podría mejorar la atención oncológica para los gatos, sino que también ayudaría a los científicos a entender mejor cómo se desarrollan algunos cánceres en humanos y otros animales.

El equipo de investigación creó un recurso de acceso libre que otros científicos pueden utilizar para estudiar la genética del cáncer felino. El cáncer es una de las principales causas de enfermedad y muerte en gatos, pero históricamente se ha conocido mucho menos sobre los cambios genéticos detrás de los tumores felinos que sobre los cánceres en humanos o perros.

El Dr. Geoffrey Wood, profesor de patobiología en la Universidad de Guelph y coautor principal del estudio, mencionó que esta brecha ha comenzado a cerrarse. "A pesar de que los gatos domésticos son mascotas comunes, había muy poco conocimiento sobre la genética del cáncer en estos animales, hasta ahora", afirmó.

Similitudes Genéticas entre Cánceres Felinos y Humanos

Los investigadores examinaron muestras de tumores de casi 500 gatos domésticos en cinco países, buscando mutaciones y otros cambios genéticos que ayudan a la formación y crecimiento de los cánceres. Muchos cánceres son impulsados por cambios en ciertos genes que normalmente ayudan a controlar cómo crecen, se dividen, reparan daños o mueren las células. Cuando estos genes se alteran, las células pueden comenzar a multiplicarse de manera incontrolada. Los científicos suelen referirse a los genes que contribuyen directamente al crecimiento de tumores como genes impulsores del cáncer.

El equipo descubrió que muchos de los genes impulsores involucrados en los cánceres felinos también eran familiares en los cánceres de humanos y perros. Uno de los ejemplos más claros apareció en los cánceres mamarios agresivos, que se originan en el tejido mamario. El gen impulsor más común encontrado en los tumores mamarios felinos fue el FBXW7. Más del 50 por ciento de los tumores examinados presentaron una mutación en este gen. El FBXW7 normalmente ayuda a regular las proteínas involucradas en el crecimiento y división celular. Cuando el gen se daña, algunas de esas proteínas promotoras del crecimiento pueden acumularse, lo que potencialmente ayuda a las células cancerosas a sobrevivir y expandirse.

En humanos, las mutaciones en el gen FBXW7 en el cáncer de mama están asociadas con un peor pronóstico, lo que paralelamente se observa en los gatos. Los investigadores también identificaron similitudes entre los cánceres felinos y humanos que afectan la sangre, los huesos, los pulmones, la piel, el sistema gastrointestinal y el sistema nervioso central.

Entornos Compartidos Pueden Ofrecer Pistas sobre el Cáncer

Las similitudes pueden ser especialmente útiles porque los gatos domésticos a menudo viven en los mismos entornos que las personas. Los gatos pueden encontrarse con algunos de los mismos factores ambientales que sus dueños, incluidos productos químicos del hogar, contaminantes del aire, humo y otras exposiciones que pueden influir en el riesgo de cáncer. Estudiar el cáncer que ocurre naturalmente en las mascotas podría, por lo tanto, ayudar a los investigadores a investigar cómo interactúan la genética y el entorno que los rodea.

"Este estudio puede ayudarnos a entender más sobre por qué se desarrolla el cáncer en gatos y humanos, cómo el mundo que nos rodea influye en el riesgo de cáncer y posiblemente encontrar nuevas formas de prevenirlo y tratarlo", indicó el Dr. Wood.

Los hallazgos genéticos también podrían tener implicaciones para el tratamiento. Los investigadores encontraron que ciertos fármacos de quimioterapia eran más efectivos contra los tumores mamarios felinos que llevaban la mutación en el gen FBXW7. Este resultado se observó solo en muestras de tejido, por lo que aún no muestra que el mismo enfoque funcione en gatos vivos o personas. Sin embargo, el hallazgo sugiere que la información genética podría, eventualmente, ayudar a médicos y veterinarios a identificar tratamientos que funcionen mejor para tumores específicos.

Este tipo de enfoque se conoce como oncología de precisión. En lugar de tratar cada cáncer del mismo tipo general de la misma manera, la oncología de precisión utiliza las características moleculares y genéticas de un tumor individual para ayudar a guiar la terapia.

"Tener acceso a un conjunto tan grande de tejidos donados nos permitió evaluar las respuestas a los fármacos a través de tipos de tumores", explicó Dr. Sven Rottenberg, coautor principal en la Universidad de Berna, "de una manera que no había sido posible a esta escala antes".

Usando la Investigación del Cáncer en Gatos para Ayudar a Mascotas y Personas

El proyecto reunió a investigadores del Wellcome Sanger Institute, el Ontario Veterinary College de la Universidad de Guelph, la Universidad de Berna y otras instituciones. En lugar de recolectar todas las muestras nuevas, el equipo secuenció ADN de tejidos que los veterinarios ya habían obtenido con fines diagnósticos. Esto permitió a los científicos estudiar cánceres que ocurren naturalmente en un gran número de gatos y comparar los patrones genéticos entre diferentes tipos de tumores.

Los hallazgos también respaldan una estrategia de investigación más amplia conocida como Una Medicina. Este enfoque enfatiza que la medicina humana y veterinaria pueden informarse mutuamente. Los tratamientos contra el cáncer desarrollados para humanos podrían evaluarse potencialmente en gatos con tumores que ocurren naturalmente, mientras que los descubrimientos realizados durante los estudios y ensayos clínicos de cáncer felino podrían proporcionar pistas que ayuden a dar forma a futuras investigaciones en humanos. Este intercambio bidireccional es especialmente valioso porque las mascotas desarrollan naturalmente muchas de las mismas enfermedades que las personas mientras comparten muchos aspectos del mismo entorno.

Los investigadores esperan que la nueva base de datos genética ayude a brindar una atención oncológica más personalizada a los gatos. Dr. Louise Van Der Weyden, autora principal en el Wellcome Sanger Institute, afirmó que el estudio proporciona una base para la siguiente etapa de la investigación sobre el cáncer felino. "Ahora podemos comenzar a dar los siguientes pasos hacia la oncología felina de precisión, para ponernos al día con las opciones de diagnóstico y tratamiento que están disponibles para los perros con cáncer y, en última instancia, algún día, para los humanos".

La investigación fue financiada en parte por EveryCat Health Foundation, el CVS Group, Wellcome, el Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada y la Swiss National Science Foundation.