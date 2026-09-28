Los secretos de las tumbas medievales en Suecia: el ADN revela historias inesperadas

Cuando los arqueólogos desentierran tumbas medievales que contienen adultos y niños juntos, la suposición natural es que pertenecían a la misma familia. Sin embargo, una nueva investigación de la Universidad de Estocolmo, publicada en Science Advances, sugiere que esto a menudo no era el caso.

Los científicos analizaron el ADN de 142 personas que vivieron durante la última Edad Vikinga y la Edad Media. Este grupo incluyó más de 60 niños y adolescentes recuperados de múltiples tumbas en Sigtuna, cerca de Estocolmo, Västerhus en Jämtland, y Fjälkinge en Skåne.

Las tumbas compartidas a menudo no eran tumbas familiares

La evidencia genética reveló que los parientes biológicos cercanos eran sorprendentemente poco comunes entre las personas enterradas en la misma tumba. Esto fue cierto incluso en cementerios donde los investigadores encontraron muchas conexiones familiares biológicas entre la población en general.

"A menudo asumimos que los adultos y niños que comparten una tumba eran padres e hijos u otros miembros cercanos de la familia. En la mayoría de los casos, no fue lo que encontramos", afirmó Maja Krzewinska, del Centro de Paleogenética de la Universidad de Estocolmo, autora principal del estudio.

Los hallazgos indican que las decisiones sobre quién fue enterrado junto a quién estaban a menudo moldeadas por más que solo relaciones biológicas cercanas. Factores sociales, religiosos u otros de la comunidad también pudieron haber jugado un papel importante.

"Los arqueólogos han debatido las relaciones entre las personas enterradas juntas en este tipo de tumbas durante mucho tiempo. El ADN antiguo finalmente nos ha proporcionado la herramienta que hemos estado esperando para probar estas interpretaciones directamente", comentó Anna Kjellström, investigadora del Departamento de Arqueología y Estudios Clásicos de la Universidad de Estocolmo.

Los niños seguían las costumbres de entierro de los adultos

El análisis de ADN también proporcionó nuevas pistas sobre la infancia en la Escandinavia cristiana temprana. El ADN antiguo permitió a los investigadores determinar el sexo biológico de los niños cuyos restos eran demasiado jóvenes para que su sexo pudiera ser identificado de manera confiable a partir de sus huesos.

Los patrones de entierro mostraron que niños y niñas a menudo seguían las mismas costumbres del cementerio que hombres y mujeres adultos. En Västerhus, por ejemplo, hombres y mujeres generalmente eran enterrados en lados diferentes del cementerio. Niños y niñas eran colocados de acuerdo con ese mismo patrón.

Los investigadores sugieren que esto indica que la identidad de género era reconocida desde una etapa temprana de la vida y se reflejaba en las prácticas de entierro.

"Los niños no fueron tratados como una categoría separada. En la muerte, parecieron ser tratados de acuerdo con los mismos principios sociales y religiosos que los hombres y mujeres adultos", afirmó Anders Götherström, profesor de Arqueología Molecular en el Centro de Paleogenética de la Universidad de Estocolmo.

El ADN reconstruye una familia medieval

Entre las personas enterradas en Västerhus, los investigadores también reconstruyeron la historia de una familia especialmente notable.

Una mujer identificada como Lady 56 estaba genéticamente conectada a varias otras personas enterradas en el cementerio. El ADN la vinculó con sus padres, su hermano y dos hijas. Pero la evidencia de su tumba sugiere que su vida pudo haber ido más allá de la comunidad local en Jämtland.

Lady 56 fue enterrada con una concha de vieira, un objeto inusual de encontrar en una tumba escandinava medieval. La concha era también un símbolo ampliamente reconocido asociado con las peregrinaciones a Santiago de Compostela en el noroeste de España.

Su presencia sugiere que Lady 56 pudo haber completado una de las peregrinaciones más famosas de la Europa medieval, viajando miles de kilómetros a través del continente hasta el extremo occidental de la Europa cristiana antes de regresar a casa.

Lady 56 murió antes de los 30 años. Sus padres, hermano e hijas también fueron enterrados en diferentes partes del mismo cementerio en Jämtland.

El ADN antiguo abre una ventana a la sociedad medieval

En conjunto, los hallazgos muestran cómo la arqueogenética puede revelar mucho más que las relaciones familiares biológicas. Al combinar el ADN antiguo con la evidencia arqueológica, los investigadores pueden comenzar a reconstruir cómo estaban organizadas las comunidades medievales, cómo se trataba a los niños, cómo las costumbres religiosas moldeaban las prácticas de entierro y cómo las personas se relacionaban entre sí tanto en vida como en muerte.