Dos pandas gigantes llegan a Atlanta para promover la conservación internacional

FOTO: Los camiones trasladaron a los pandas hacia y desde los aviones.

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) —Ping Ping y Fu Shuang, los dos pandas gigantes que el presidente de China anunció como regalo durante su reciente visita de estado, han arribado a Atlanta, en el sureste de Estados Unidos.

Los ejemplares fueron trasladados al Zoológico de Atlanta, donde estarán en un área de bioseguridad del nuevo complejo dedicado a pandas gigantes. Se espera que se mantengan en cuarentena durante aproximadamente un mes, según un comunicado del zoológico, que fue informado por la Agencia Noticias Argentinas.

"Este es un día emocionante para el Zoológico de Atlanta y un momento histórico para la ciudad, el estado de Georgia y más allá", expresó Raymond B. King, presidente y director ejecutivo del zoológico.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Ping Ping y Fu Shuang y no podríamos estar más emocionados por compartir esta alegría con nuestros miembros, visitantes, la ciudad y la comunidad en las próximas semanas", añadió.

El Zoológico de Atlanta es uno de los tres en Estados Unidos que alberga pandas gigantes y es la única institución zoológica en el sureste del país que tiene esta especie, según el comunicado.

Se espera que ambos pandas permanezcan en el zoológico durante 10 años, de acuerdo con un acuerdo establecido entre el zoológico y la Asociación para la Conservación de la Vida Silvestre de China (CWCA, por sus siglas en inglés), tal como lo reportó la agencia Xinhua.

Veterinarios y cuidadores chinos llegaron previamente a Atlanta para preparar la llegada de los pandas, apoyando su adaptación durante el periodo de cuarentena. Gina Ferrie, vicepresidenta de colecciones y conservación del Zoológico de Atlanta, comentó que estaban "muy emocionados" de volver a acoger pandas gigantes tras dos largos años sin ellos.

"Nos hemos estado preparando para la llegada de Ping Ping y Fu Shuang. Hemos realizado muchas mejoras en su hábitat, incluyendo nuevas salas diurnas con más espacio, iluminación y suelos zoológicos de última generación, así como otras condiciones para asegurar su bienestar", explicó Ferrie a Xinhua.

Ping Ping, el macho nacido el 17 de marzo de 2020, y Fu Shuang, la hembra nacida el 18 de octubre del mismo año, viajaron a Atlanta desde el Aeropuerto Internacional Shuangliu de Chengdu, capital de la provincia suroccidental china de Sichuan.