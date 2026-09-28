Truecaller lanza su nueva herramienta de detección de fraudes en la web para combatir estafas

Truecaller, la popular aplicación de identificación de llamadas, lanzó recientemente su nueva herramienta llamada Scam Checker, diseñada para ayudar a los usuarios a verificar números de teléfono, enlaces y mensajes sospechosos en la web. Este nuevo servicio se presenta como una respuesta a la creciente complejidad de las estafas, que han evolucionado más allá de las llamadas telefónicas para incluir mensajes y enlaces en diversas plataformas.

La herramienta permite a los usuarios ingresar un número de teléfono o un enlace en la plataforma para recibir información sobre su posible relación con estafas, basándose en los informes de la comunidad de Truecaller. Sin embargo, los detalles más específicos, como el nombre asociado a un número, siguen siendo accesibles únicamente a través de la aplicación Truecaller, que requiere un inicio de sesión.

Inicialmente, Scam Checker estará disponible en India, que es el mercado más grande de Truecaller, con planes de expansión hacia América Latina, Medio Oriente, África y el sudeste asiático en el futuro cercano. Esta nueva funcionalidad también tiene como objetivo generar más interacciones con su aplicación principal, al tiempo que proporciona a los usuarios una herramienta eficaz para combatir fraudes.

La comunidad de Truecaller juega un papel crucial en la efectividad de esta herramienta, ya que actualmente se registran aproximadamente 20,000 informes de estafas activos en su plataforma. La empresa señala que, entre el 14 y el 20 de septiembre, evaluó más de 12.9 mil millones de mensajes a nivel global, de los cuales 20.3 millones fueron etiquetados como fraudulentos.

El CEO de Truecaller, Rishit Jhunjhunwala, destacó que la idea detrás de Scam Checker es ofrecer una solución práctica a los usuarios en el momento en que más lo necesitan. "Cuando recibes un mensaje sospechoso, lo que la gente hace es buscar información al respecto", explicó Jhunjhunwala.

Con la evolución de las estafas hacia un enfoque multicanal, que incluye enlaces y mensajes, Truecaller busca adaptarse a estas nuevas amenazas. La compañía planea en el futuro ampliar las capacidades de Scam Checker, incluyendo la posibilidad de analizar capturas de pantalla para detectar fraudes.

Esta iniciativa llega en un momento crítico, ya que el negocio principal de Truecaller enfrenta nuevos desafíos en India, donde las operadoras de telecomunicaciones están implementando servicios de identificación de llamadas respaldados por el gobierno, y donde tanto Apple como Google han incorporado funciones de identificación de llamadas y protección contra spam. La regulación reciente también ha llevado a Truecaller a criticar la obligación de compartir informes de spam enviados por los usuarios con las operadoras de telecomunicaciones, describiéndolo como un intercambio unilateral.

"La identificación de llamadas fue el primer problema que resolvimos, y sigue siendo la forma en que la mayoría de la gente nos encuentra", comentó Jhunjhunwala. "Sin embargo, las estafas se han trasladado a un enfoque más multicanal con enlaces y mensajes, y nuestra protección debe seguir a los estafadores".