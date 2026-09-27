FOTO: Las empresas de vehículos autónomos definen su rumbo en la movilidad del futuro

El sector de la movilidad autónoma continúa evolucionando, con empresas como Wayve y Aurora liderando la integración de tecnologías avanzadas en el transporte. En el último informe de TechCrunch Mobility, se destacó cómo estas compañías están definiendo su rumbo en un mercado que aún no es completamente mainstream.

La tecnología de vehículos autónomos todavía no es omnipresente, a pesar de que algunos usuarios, especialmente en la zona de la Bahía de San Francisco, podrían pensar lo contrario. Sin embargo, la comercialización de esta tecnología está en marcha, y varias estrategias están emergiendo para acelerar su adopción.

Una de las estrategias más notables es la formación de alianzas comerciales. Por ejemplo, Wayve ha establecido una asociación con Mercedes-Benz para integrar su tecnología de conducción automatizada en un modelo que se lanzará en los próximos dos años. Este acuerdo representa un avance significativo, ya que aunque el producto aún es de nivel 2, lo que significa que requiere la supervisión del conductor, sienta las bases para futuros desarrollos más avanzados.

Wayve también ha anunciado un servicio de robotaxi en Tokio en colaboración con Nissan y Uber, lo que demuestra su intención de expandir su alcance y ofrecer soluciones más completas en el ámbito de la movilidad autónoma.

Por otro lado, Waymo está escalando rápidamente su flota de robotaxis, concentrando sus esfuerzos en California y Texas, donde alrededor del 80% de sus vehículos están registrados. En las últimas semanas, la flota de Waymo en Texas creció más del 49%, lo que resalta la importancia de este estado en su estrategia de expansión.

La compañía también está explorando nuevos mercados, como el de los adolescentes, para diversificar su base de usuarios. Mientras tanto, Aurora se posiciona entre estas dos tendencias, apuntando a un crecimiento significativo en el número de camiones autónomos para 2030, con planes de operar más de 30,000 unidades.

En el ámbito de la seguridad, Zoox ha enfrentado desafíos recientes tras reportes de problemas con su flota de pruebas en Atlanta, donde trabajadores informaron síntomas de exposición a gases tóxicos dentro de los vehículos. Esto ha llevado a la empresa a suspender las pruebas mientras se lleva a cabo una investigación.

Por último, se observan movimientos interesantes en el mercado de las ofertas públicas iniciales (IPO) de empresas de transporte, con Carro y Spinny considerando listados duales en el Nasdaq y la Bolsa de Singapur, respectivamente. También, EcoCeres busca recaudar cerca de 1,000 millones de dólares en su IPO en Hong Kong.