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Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este lunes 28 de septiembre

Este lunes 28 de septiembre, Santa Fe presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 17° y 21°. La humedad es alta y se espera un día sin lluvias.

28/09/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 28 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 21°, con una sensación térmica de 21°. La humedad es del 86%, lo que genera una atmósfera bastante pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se sitúa en 1007 hPa.

El clima hoy lunes 28 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, sin probabilidades de lluvias durante el día. La visibilidad seguirá siendo buena, lo que permitirá disfrutar de un día nublado pero sin complicaciones climáticas.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Santa Fe mostrará variaciones. Para el martes 29 de septiembre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 21°, con pronóstico de lluvias moderadas. El miércoles 30, la temperatura mínima descenderá a 11° y la máxima alcanzará los 23°, con cielo nublado. El jueves 1 de octubre, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 21°, manteniendo el cielo cubierto. Finalmente, el viernes 2 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 19°, con lluvias moderadas.

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