Javier Milei viajará a Francia para atraer inversiones y reunirse con Emmanuel Macron

FOTO: Javier Milei durante su discurso en la ONU. (Foto: NA/Captura)

Javier Milei llegará a París el 30 de septiembre, acompañado por una delegación compuesta por 12 gobernadores provinciales, ministros y empresarios.

Su objetivo es encabezar la segunda edición de la Argentina Week, un evento diseñado para atraer inversiones y mostrar el respaldo de los gobernadores a su gestión.

La Embajada argentina en París, bajo la dirección de Ian Sielecki, organizó el foro que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa.

El Presidente partirá de Argentina el 29 de septiembre a las 22 horas y llegará a París para iniciar las actividades programadas al día siguiente.

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La jornada del 30 dará inicio con un cóctel-cena de bienvenida en la sede diplomática, donde participarán ministros, gobernadores y empresarios destacados en el ámbito nacional.

Este evento marcará una nueva aparición de Milei en el escenario internacional, tras su viaje a Nueva York, donde abordó temas como la soberanía sobre las Islas Malvinas y mantuvo reuniones con líderes internacionales.

En su viaje a Francia, Milei estará acompañado por su secretaria General, Karina Milei, y varios ministros, entre ellos Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación).

La presencia de los gobernadores resultó significativa, especialmente en un contexto donde la Casa Rosada busca negociar con las provincias los votos necesarios para el Presupuesto 2027 y otros asuntos legislativos.

Además de los funcionarios, el evento contará con la presencia de importantes figuras del sector privado, como Patrick Pouyanné (Total), Horacio Marín (YPF) y Gary Nagle (Glencore).

A diferencia de la primera edición de la Argentina Week, realizada en Nueva York, esta vez no habrá empresas que actúen como anfitriones, aunque el Gobierno incentivó la participación de actores privados para fomentar nuevas inversiones en el país.

Durante los tres días de actividades, se organizaron paneles temáticos sobre energía, salud, minería y macroeconomía

El evento comenzará el 1 de octubre con un panel sobre transformación macroeconómica, liderado por Luis Caputo y Santiago Bausili, titular del Banco Central. También se incluye un panel sobre el proyecto de GNL con la participación de YPF, ADNOC y ENI, seguido por el discurso central de Milei y una intervención del CEO de TotalEnergies.

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Uno de los momentos destacados de la gira será la reunión bilateral que Milei mantendrá con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo

Este encuentro marcará la primera vez que ambos mandatarios se reúnan desde su último encuentro en junio de 2025 en Niza.

El 2 de octubre, Milei recibirá una distinción del Paris Economic Forum como uno de los economistas más influyentes del mundo, junto al Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion.