Karina Milei, en la FIT: "Vamos por buen camino; estamos esperando las inversiones"
La secretaria general de la Presidencia participó de la Feria Internacional de Turismo, destacó la promoción del país y pidió a los argentinos "mantener la esperanza".
26/09/2026 | 23:42Redacción Cadena 3
FOTO: Karina Milei durante el acto en Suipacha. (Foto: LLA)
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aseguró que el país va "por buen camino", pidió a los argentinos que sigan "esperanzados" y afirmó que el Gobierno espera la llegada de inversiones.
La funcionaria participó de la 30ª Feria Internacional de Turismo (FIT) de América Latina, que se desarrolla en el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo.
Durante una entrevista en vivo con LN+, Karina Milei fue consultada por la situación política y el horizonte de 2027. Su respuesta fue breve: "Vamos por buen camino, sigan esperanzados".
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Antes, durante una recorrida por el stand de Aerolíneas Argentinas junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, destacó la promoción del país como destino turístico.
"Estamos promocionando la Argentina. Tenemos un país hermoso y todo esto hace que vengan más inversiones a la Argentina. Van a venir. Estamos esperando eso", sostuvo.
La visita de la hermana del presidente Javier Milei coincidió con la apertura de la feria, que reúne a autoridades, operadores turísticos y representantes de distintos destinos del país y la región, y se extenderá hasta el martes.
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Lectura rápida
¿Quién afirmó que el país va "por buen camino"?
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
¿Dónde se desarrolla la 30ª Feria Internacional de Turismo?
En el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo.
¿Qué dijo Karina Milei sobre el horizonte de 2027?
Afirmó: "Vamos por buen camino, sigan esperanzados".
¿Con quién recorrió el stand de Aerolíneas Argentinas?
Junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli.
¿Qué se espera tras la promoción del país como destino turístico?
Se espera la llegada de más inversiones a la Argentina.