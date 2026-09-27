Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 27 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la provincia de Córdoba.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con broken clouds, con una temperatura de 25°. La sensación térmica es de 26°, mientras que la humedad se sitúa en 65%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica es de 1011 hPa.

El clima hoy domingo 27 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 30°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo que podría alternar entre nubes y claros a lo largo del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba traerán cambios en las condiciones climáticas. El lunes 28 de septiembre, la mínima será de 18° y la máxima de 23°, con pronóstico de moderate rain. El martes 29, se espera una mínima de 15° y una máxima de 19°, con light rain. El miércoles 30, las temperaturas oscilarán entre 14° y 22°, con scattered clouds. Para el jueves 1 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 20°, con light rain. Finalmente, el viernes 2 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 28°, con overcast clouds.